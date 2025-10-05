Fiesta y belleza en Bolívar: Angie Espinoza Zambrano es la reina 2025

Angie Arianna Espinoza Zambrano fue coronada como Reina del Cantón Bolívar 2025 en una celebración que reunió aplausos, emociones y un público entregado.

La plaza cívica de Calceta fue el escenario del evento realizado la noche del sábado 4 de octubre de 2025, donde siete candidatas compitieron con gracia y elegancia por la corona. Entre luces, pasarelas y ovaciones, Angie se ganó el corazón de los asistentes y del jurado, destacando no solo por su presencia escénica, sino por su espontaneidad y carisma.

“Mi sueño es ser una gran profesional, pero también dejar huella en mi gente”, expresó la nueva reina, estudiante de Derecho en la Universidad Técnica de Manabí. Ella estuvo acompañada por sus padres, Aníbal Espinoza y Ángela Zambrano, y sus hermanas, Anny y Ana, orgullosas de su triunfo.

Reconocimientos obtenidos durante la gala

Señorita Simpatía

Señorita Agua Gamia 2025

Señorita Silueta Redux 2025

Representante oficial de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda.

La nueva reina quiere dejar huellas

Nacida el 6 de diciembre de 2006, Angie se describe como alegre, amigable y apasionada por el baile y los deportes. Aunque el certamen tuvo un enfoque festivo, la reina dejó claro que su reinado no será solo simbólico.

Entre sus objetivos está apoyar a los niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad, además de promover proyectos que impulsen el turismo y desarrollo económico del cantón.

Junto a Angie, fueron proclamadas:

Zuleyka Rivera Mejía , como Virreina del Cantón Bolívar

Bianca Mejía Zambrano, como Señorita Fundación

Una fiesta que unió tradición y esperanza

La elección se convirtió en un reflejo del espíritu solidario y festivo de la juventud bolivarense, dejando altas expectativas para el nuevo periodo de reinado. La noche no solo coronó a una reina, sino que renovó el compromiso de seguir celebrando la identidad y el orgullo de Bolívar con alegría.

La elección de la reina forma parte del programa oficial por las fiestas de cantonización de Bolívar, celebradas cada año durante el mes de octubre. Por la fecha, se realizan desfiles, eventos culturales y actividades comunitarias que reúnen a residentes locales y visitantes de toda la provincia.

Estas festividades no solo enaltecen la historia del cantón Bolívar, sino que también refuerzan el sentido de identidad y pertenencia entre sus habitantes, convirtiendo la coronación en uno de los actos más esperados por la ciudadanía.

Con información de Érika Lucas.