COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Manabí
Chone

Manabí se prepara para ExpoCebú 2025, antesala del Congreso Mundial de Ganadería

ExpoCebú 2025 se realizará del 30 de octubre al 2 de noviembre en Chone, Manabí, reuniendo ganaderos, academia y delegaciones internacionales.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Asociación de Ganaderos detalla organización y proyecciones de ExpoCebú 2025
Asociación de Ganaderos detalla organización y proyecciones de ExpoCebú 2025

Yury Cobeña

Redacción ED.

Yury Cobeña

Redacción ED.

Nació en Babahoyo el 7 de agosto de 1990. Licenciada en Periodismo por la Universidad Laica Eloy Al... Ver más

[email protected]

La provincia de Manabí albergará del 30 de octubre al 2 de noviembre la ExpoCebú 2025, un evento ganadero que servirá como antesala del Congreso Mundial de Ganadería Cebuina 2026. La actividad reunirá a ganaderos, autoridades locales y delegaciones internacionales. El objetivo de fomentar la innovación, genética y sostenibilidad en la producción agropecuaria de Ecuador.

ExpoCebú 2025: organización y alcance internacional

Según Xavier Zambrano Alcívar, presidente de Asocebú Ecuador, la feria tendrá lugar en las instalaciones de la Corporación de Ganaderos de Manabí (Corpogam), específicamente en el kilómetro 8 de la vía a Quito. En cuanto al congreso internacional, destacó que se contará con la participación de más de 1.000 personas extranjeras, provenientes de países como Brasil, México, Bolivia y Paraguay. El evento busca mostrar avances en genética bovina, tecnologías agropecuarias y promover la interacción directa entre productores y consumidores.

El encuentro será articulado con autoridades locales, representantes académicos y el sector privado. De esta forma, consolidando a Manabí como un referente en producción agropecuaria, destacando además su diversidad en producción de atún, cacao, camarón y lácteos. La exposición familiar incluirá actividades de entretenimiento y espacios de capacitación para pequeños y medianos ganaderos, incentivando el relevo generacional en el sector.

Impacto económico y oportunidades para productores

Zambrano subrayó que la ExpoCebú ha generado un impacto económico significativo en años anteriores, con cifras que superan los 7,9 millones de dólares en 2024. Además del impulso directo a la ganadería, el evento beneficia a la industria hotelera, gastronomía, transporte y turismo en Chone y cantones aledaños. Posicionando a Manabí como destino de inversiones y desarrollo agroproductivo.

Además de que los pequeños productores podrán acceder a tecnologías, capacitaciones y mercados más directos, reduciendo la intermediación y optimizando precios. La feria refuerza la vinculación con la academia y el gobierno, con énfasis en exportaciones de productos lácteos y bovinos, que ya cuentan con demanda internacional en países como Chile, China, El Salvador y Emiratos Árabes.

Proyecciones y perspectivas futuras

ExpoCebú 2025 sirve como escenario previo al Congreso Mundial de Ganadería Cebuina 2026, que tendrá lugar en Chone. Consolidando la provincia como referente internacional en agronegocios. La actividad proyecta fortalecer la economía local, fomentar la innovación en genética y tecnologías, y posicionar a la provincia como un hub global de ganadería sostenible y exportaciones agropecuarias.

Con estas iniciativas, el sector busca garantizar seguridad alimentaria, sostenibilidad ambiental y continuidad del relevo generacional, asegurando que las actividades agroproductivas sigan siendo un pilar económico y cultural para la provincia y el país.

 

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Taylor Swift y Travis Kelce: Suegro revela que la pareja se comprometió hace dos semanas

Guayaquil lanza guía de diseño urbano centrada en la seguridad y accesibilidad

¿Lluvia o sol? Así estará el clima en Ecuador este jueves 28 de Agosto

Ascienden a 36 los muertos por las lluvias torrenciales en el noroeste de India

María Teresa, “La flaca” Guerrero comparte su evolución tras cirugía por cáncer de ovario

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Taylor Swift y Travis Kelce: Suegro revela que la pareja se comprometió hace dos semanas

Guayaquil lanza guía de diseño urbano centrada en la seguridad y accesibilidad

¿Lluvia o sol? Así estará el clima en Ecuador este jueves 28 de Agosto

Ascienden a 36 los muertos por las lluvias torrenciales en el noroeste de India

María Teresa, “La flaca” Guerrero comparte su evolución tras cirugía por cáncer de ovario

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Taylor Swift y Travis Kelce: Suegro revela que la pareja se comprometió hace dos semanas

Guayaquil lanza guía de diseño urbano centrada en la seguridad y accesibilidad

¿Lluvia o sol? Así estará el clima en Ecuador este jueves 28 de Agosto

Ascienden a 36 los muertos por las lluvias torrenciales en el noroeste de India

María Teresa, “La flaca” Guerrero comparte su evolución tras cirugía por cáncer de ovario

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO