Carlos Lara Zavala: “La provincia no está aprovechando los incentivos que ofrecen los polos de desarrollo productivo»

Carlos Lara Zavala, consultor en desarrollo productivo, resalta las amplias oportunidades económicas que tiene Manabí mediante la implementación de los polos de desarrollo productivo, una figura contemplada en el marco legal ecuatoriano.

En entrevista con El Diario, el especialista recordó los incentivos tributarios y operativos que ofrece esta herramienta para atraer inversión, dinamizar economías locales y generar empleo. Sin embargo, advirtió que la falta de respaldo y gestión por parte de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) ha impedido que la provincia capitalice estos mecanismos ya vigentes.

-¿Cuál es su diagnóstico sobre la falta de implementación de los polos de desarrollo productivo en Manabí?

El problema de fondo es que Manabí no está aprovechando los incentivos legales que ya existen. La figura de los polos de desarrollo productivo, impulsada por el ex asambleísta manabita Guillermo Celi, se convirtió en ley, y en varias zonas del país ya se aplican. Sin embargo, en nuestra provincia no se han implementado, a pesar de que fue un legislador local quien propuso esta herramienta clave para fomentar la inversión y el empleo.

-¿Qué entidades deben liderar este tipo de proyectos productivos en la provincia?

El liderazgo debe ser compartido. Aunque el fomento productivo es competencia provincial, los gobiernos cantonales y parroquiales también pueden impulsar estos proyectos. Los polos de desarrollo deben surgir desde lo local, con respaldo provincial. A diferencia de las zonas francas —que requieren iniciativa del sector privado—, estos polos pueden ser impulsados por municipios, juntas parroquiales y prefecturas, en alianza con gestores privados.

-¿Puede darnos ejemplos de territorios manabitas con potencial para convertirse en polos de desarrollo?

Todos los cantones tienen potencialidades, tienen cadenas de producción que son explotadas, pero de una manera en la que no hay incentivos que puedan hacer que esto se desarrolle más. Rocafuerte tiene una cadena productiva de agroexportación y de agricultura que obviamente tiene que ser mirada desde el ámbito del desarrollo económico local. Cierto que la competencia de fomento productivo es del gobierno de la provincia, pero los cantones también pueden intentar desarrollar la parte económica. Por ejemplo, Jipijapa con el tema de gastronomía. Jama con la acuacultura, Montecristi con el tema de la paja toquilla. Portoviejo: servicios de salud (clúster hospitalario). Entonces, deberían apoyarse de forma cantonal y provincial para que pueda haber un polo de desarrollo (…). Todos estos casos evidencian una riqueza productiva dispersa que no ha sido organizada ni capitalizada de forma estratégica.

-En este escenario, ¿Qué otras oportunidades tiene Portoviejo?

Villanueva por ejemplo, que es un proyecto ya establecido, consolidado. Ese podría ser un gran polo de desarrollo multisectorial, donde ya hay posibilidades de que inviertan. Esos inversionistas, más los auspiciantes, pueden tener los incentivos que establece el Código de la Producción. El Código de la Producción establece exoneraciones nacionales, y también las locales (…). Obviamente debe ser bajo un control estricto para que pueda también, obviamente, no engañarse ni tampoco tomarse este proceso de una manera tal que cualquiera venga y no haga un desarrollo, no haga un proyecto adecuado con seriedad y maneje esta fórmula. Es decir, los municipios son coadyuvantes, son colaboradores de esta propuesta, de los polos de desarrollo productivo. Portoviejo, Santa Ana, Montecristi, ya están suscribiendo con la Asociación de Municipalidades del Ecuador un proyecto para la constitución de un polo de desarrollo en Montecristi, que puede ser muy bien de orden logístico.

-¿Qué incentivos contempla la ley para quienes invierten en estos polos?

El Código de la Producción ofrece:

Exoneraciones tributarias nacionales y locales

Condiciones preferenciales para importar maquinaria

Facilidades para el uso de suelo y permisos

Simplificación administrativa para inversionistas

Zonas francas como herramienta complementaria

Acceso a infraestructura pública habilitada para producción

Asistencia técnica desde el gobierno nacional

Alianzas público-privadas con beneficios compartidos

Vinculación con universidades y centros de innovación

Promoción internacional de exportaciones

-¿Qué rol deben asumir los municipios en este proceso?

Los municipios deben convertirse en promotores del desarrollo económico. Por ejemplo, podrían decir: “Vengan a Villanueva, aquí hay incentivos” o “Inviertan en Puerto López, aquí tenemos una zona pesquera con ventajas competitivo”. Cada cantón puede —y debe— activar su propio polo, alineando inversión, territorio y normativolegal .

-¿Y qué sucede con proyectos pendientes como el CIAL?

El Complejo Industrial Agropecuario y Logístico (CIAL) es un claro ejemplo del retraso institucional. El terreno no ha sido transferido y eso ha estancado la ejecución. Pero el CIAL tiene todo para ser un polo de desarrollo especializado, con bodegas, zona franca, procesamiento agrícola y agroindustrial.

-¿Qué limitaciones existen para atraer inversión extranjera en este momento?

La inseguridad jurídica es el principal obstáculo. Por eso, las oportunidades reales están en las inversiones nacionales, que ya están buscando locaciones estratégicasainstalarse. Por eso es urgente que los gobiernos locales identifiquen sus ventajas y formalizar los polos.

-¿Cree que el aeropuerto de Portoviejo podría ser considerado un polo de desarrollo?

Nonecesariamente. Un aeropuerto responde a criterios de rentabilidad y volumen operativo. Hoy no cumple esos parámetros. Pero, si el entorno económico crece —por ejemplo, con Villanueva consolidado como polo— entonces una futura operación aérea podría ser viable.

-¿Qué ocurre con el clúster de salud de Portoviejo?

Portoviejo tiene una oferta hospitalaria de 1.200 camas, una cifra destacada incluso a nivel regional. Esto lo convierte en un polo natural para servicios médicos, y debería consolidarse como tal dentro del desarrollo urbano planificado de Villanueva.

-¿Qué reformas legales se requieren a agilizar este proceso?

La ley ya contemplazonas francas, centros,clústeres y parques industriales. Pero es necesario simplificar trámites y mejorar los incentivos, especialmente para cantones con menor desarrollo. La actual presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico en la Asamblea podría ser clave para impulsaresreformas.

-¿Cuál sería la meta ideal para Manabí en número de polos de desarrollo?

Cada uno de los 22 cantones debería tener al menos un polo de desarrollo, aprovechando su fuerza productiva local. Ya sea agrícola,turística,logística,industrial o de servicios. Por ejemplo: