La coordinación zonal de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgo prepara un informe sobre la alerta de deslizamiento de tierra que hay en el cerro Las Guaijas, en Santa Ana.

Las alertas sobre un posible deslizamiento de tierra en el cerro Las Guaijas, en la carretera Santa Ana – Poza Honda, se activaron una vez más con el invierno de este año.

Habitantes advierten sobre riesgo de deslizamiento de tierra del en el cerro Las Guaijas

La advertencia la hicieron los habitantes de esta comunidad el pasado 17 de marzo.

Según indicaron, de las entrañas del cerro salen sonidos perturbadores que hacen prever un posible deslizamiento de tierra, como el que ocurrió en el 98.

En aquel evento, 7 personas fallecieron, recordaron los habitantes.

La alerta sobre la posibilidad de deslizamientos de tierra en el cerro Las Guaijas, en el cantón Santa Ana, ya es de conocimiento de las autoridades de la Secretaría de Gestión de Riesgos (SNGR).

José Ramón Santana, coordinador de la zona 4 de este organismo, aseguró que este es un tema que ya viene siendo analizado. “Efectivamente, existen probabilidades de deslizamiento, pero ya se está levantando la información y determinando el polígono de afectación”, señaló.

El funcionario, agregó que en los próximos días presentará el informe a las autoridades del cantón Santa Ana, para que activen los protocolos, y en conjunto articular acciones, para enfrentar esta problemática.

En el 98, un deslizamiento de tierra en el cerro Las Guaijas dejó 7 personas fallecidas

En abril de 1998, un deslizamiento de tierra en el cerro Las Guaijas dejó 4 persona fallecidas y 3 desaparecidas, recordó Roque Mendoza, exdirectivo provincial de la desaparecida Defensa Civil, organismo voluntario que en aquella época atendía las emergencias por desastres naturales.

“Fue una tragedia que se pudo evitar. Antes de que ocurriera, como Defensa Civil advertimos que había altas probabilidades de que se diera este evento; lastimosamente las autoridades de la época no evacuaron a las familias y ocurrió la desgracia”, señaló Mendoza.

La realidad no es distinta ahora. El cerro Las Guaijas tiene un alto nivel de riesgo de deslizamientos de tierra. Las autoridades y los habitantes deben entenderlo, para que no tengamos que no se repita la historia, recalcó.

