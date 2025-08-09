Manabí: Hallan dos cuerpos calcinados en San Clemente; podrían ser de chonenses desaparecidos

La mañana de este sábado 9 de agosto, el silencio rural del sector San Ramón, en la parroquia San Clemente del cantón Sucre, en Manabí, fue interrumpido por una escena estremecedora: dos cuerpos, uno completamente calcinado y otro reducido a piezas óseas, incluyendo un cráneo, un brazo y una mano, yacían en medio de un terreno descampado.

El hallazgo se produjo cerca de las 08h15, cuando un agricultor que se dirigía a cosechar habichuelas en una parcela de su familia advirtió la presencia de gallinazos sobrevolando el lugar. Al acercarse, el fuerte olor a quemado y la imagen de los restos humanos lo obligaron a dar aviso inmediato a las autoridades. Minutos después, personal policial llegó al sitio y acordonó un amplio perímetro.

La escena revelaba indicios claros de violencia

Junto a los restos se hallaron siete vainas percutidas calibre 9 milímetros. El escenario sugiere que las víctimas fueron atacadas a tiros antes de ser incineradas. El terreno mostraba signos de combustión reciente, con maleza ennegrecida y fragmentos de ropa calcinada esparcidos en el área.

En el lugar personal de criminalística realizó un examen visual preliminar y procedieron al levantamiento de los restos que fueron trasladados al Centro Forense de Manta. En el lugar se realiza la autopsia y análisis forense, con el fin de determinar las causas exactas de la muerte e identificar a las víctimas.

Cuerpos podrían tratarse de desaparecidos

La incertidumbre mantiene en vilo a dos familias chonenses desde el pasado lunes 4 de agosto, cuando Carlos Alfredo Veliz Alcívar y su suegro, Franklin Olimpio Mecías Barberán, desaparecieron sin dejar rastro.

Ciudadanos desaparecidos.

con versiones de familiares y allegados, ambosfuncionario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) en la capital del Guayas, debía presentarse a sus labores ese mismo día. Sin embargo, nunca llegó a su destino y, desde entonces, sus teléfonos celulares permanecen apagados o fuera de cobertura. De acuerdo, ambos salieron de Chone alrededor de las 05h00 . Los ciudadanos iban con rumbo a Guayaquil a bordo de un vehículo Toyota Fortuner de color oscuro. Veliz Alcívar,debía presentarse a sus labores ese mismo día. Sin embargo, nunca llegó a su destino y, desde entonces, sus

Amigos y parientes iniciaron una intensa búsqueda, difundiendo fotografías y datos relevantes en redes sociales. La denuncia formal fue ingresada ante la Policía Nacional, activando el protocolo de localización de personas desaparecidas. La desaparición ha causado gran preocupación en Chone. Ambos hombres son ampliamente conocidos y cuentan con lazos familiares y sociales muy arraigados.

En el caso de Mecías Barberán, vecinos lo describen como un hombre trabajador y dedicado a su familia. Por su parte, Veliz Alcívar es recordado por su labor profesional y su activa participación en actividades comunitarias.

El hecho se volvió aún más inquietante tras el hallazgo, este sábado, de dos cuerpos calcinados en el cantón Sucre, ya que no se descarta que correspondan a estos ciudadanos. Se esperan los resultados de las pericias forenses para confirmar o descartar esta hipótesis.