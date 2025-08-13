Manabí: fatal accidente de tránsito en la vía Colisa-Montecristi cobra la vida de un motociclista

Cerca de las 08:00 de este miércoles 13 de agosto del 2025, se registró un fatal accidente de tránsito en la vía Colisa-Montecristi, en el que perdió la vida un motociclista identificado como Fernando Arteaga Aguayo, oriundo del sitio El Cady, en la parroquia Colón, del cantón Portoviejo.

Según informó Winfre Pinos, representante de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), de manera preliminar se maneja que el siniestro ocurrió tras una colisión entre la motocicleta que conducía Arteaga Aguayo y un camión que transportaba cemento para construcción. El dato lo proporcionaron moradores de la zona, quienes fueron testigos del impacto.

Reacciones de la comunidad

El accidente ha conmocionado a la comunidad de El Cady, ya que Fernando Arteaga Aguayo era una persona conocida en el sector. Un conocido del fallecido que se encontraba en el lugar de los hechos explicó que Arteaga Aguayo realizaba todos los días el viaje desde su parroquia hacia la ciudad para realizar su jornada laboral.

Fatal accidente de tránsito: investigaciones y procedimiento legal

Las autoridades de tránsito se encuentran realizando las investigaciones correspondientes para determinar las causas exactas del accidente. Hasta el momento, se espera el informe oficial que incluya el análisis sobre la dinámica del choque y posibles responsabilidades.

Por su parte, el cuerpo de Fernando Arteaga Aguayo fue levantado del lugar del accidente y trasladado al centro forense de Manta para que se realice la autopsia de ley, paso obligatorio para esclarecer con mayor precisión cómo ocurrió el fatal desenlace.

Este lamentable episodio pone nuevamente en alerta a las autoridades y vecinos sobre la seguridad vial en la vía Colisa-Montecristi, un corredor muy transitado donde con frecuencia se registran incidentes. La Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) hace un llamado a extremar precauciones y reforzar las medidas de prevención para evitar que más vidas se pierdan en la carretera. (07)