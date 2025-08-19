Manabí: 17.745 citaciones judiciales emitidas entre enero y julio de 2025

El Consejo de la Judicatura (CJ) de Manabí, a través de sus unidades judiciales, ofrece el servicio de citaciones judiciales, una herramienta esencial para garantizar el derecho a la defensa y la transparencia de los procesos. Entre enero y julio de 2025, se realizaron 17.745 diligencias en la provincia.

Este procedimiento oficial informa a una persona sobre la existencia de una demanda o proceso legal en su contra, conforme al Código Orgánico General de Procesos (COGEP). Este servicio es gratuito, eficiente y está disponible en todo Manabí. La implementación de este servicio asegura que los ciudadanos puedan ejercer su defensa de manera oportuna.

Cifras y cobertura en la provincia

Las 17.745 diligencias de citaciones realizadas en el primer semestre de 2025 demuestran la alta demanda del servicio. La ciudad de Portoviejo registró la mayor cantidad de citaciones con 4.993. Le siguen Manta con 4.132, El Carmen con 1.420 y Chone con 1.316.

Este servicio abarca diversas materias como Civil, Laboral, Familia, Niñez y Adolescencia, Mercantil, Penal y Administrativo. El Consejo de la Judicatura de Manabí busca alcanzar a la mayoría de la población.

Procedimiento y solución de inconvenientes

El proceso de citación se adapta a varias circunstancias para asegurar su cumplimiento. Cuando se presenta el citador, entrega el documento directamente al demandado o su representante legal. Si la persona se niega a recibir la notificación, el citador deja el documento en la puerta de su domicilio. Además, toma fotografías como respaldo de esta acción.

En algunos casos se presentan dificultades, como direcciones incorrectas o demandados que ya no residen en el lugar. En estas situaciones, el citador reporta el inconveniente y deja constancia de la razón por la cual no se logró la entrega. El servicio de citaciones judiciales se realiza con estricto apego a la ley, con personal judicial que asegura notificaciones a tiempo.

Acceso a la información y transparencia

Para facilitar la verificación de una citación, el Consejo de la Judicatura puso a disposición el Módulo de Consulta de Citaciones Judiciales. Esta herramienta se encuentra en el portal web www.funcionjudicial.gob.ec y opera las 24 horas del día. Cualquier persona puede consultar si ha sido citada. Solo necesita ingresar su nombre o el número de proceso judicial. Este sistema digital promueve la transparencia.

Con este servicio, el Consejo de la Judicatura de Manabí reafirma su compromiso con una justicia accesible, transparente y cercana a la ciudadanía. La gestión de la Dirección Provincial del CJ en Manabí ha garantizado el derecho a la defensa a miles de manabitas.