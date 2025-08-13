COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Vida
Salud

Malestares digestivos en niños: causas, prevención y un alivio con sabor que encanta

Conocer las causas de malestares digestivos, prevenirlos y contar con un tratamiento seguro como Bismutol KIDS puede marcar la diferencia.
Malestares digestivos en niños: causas, prevención y un alivio con sabor que encanta
Malestares digestivos en niños: causas, prevención y un alivio con sabor que encanta

Kerlley Ponce

Redacción ED.

Kerlley Ponce

Redacción ED.

Nació en Portoviejo en 1998. Licenciada en Ciencias de la Comunicación, mención Periodismo por la...

[email protected]

Los malestares digestivos son una de las causas más frecuentes de incomodidad en la infancia. Aunque en la mayoría de los casos se trata de afecciones pasajeras, pueden alterar el apetito, el descanso y el ánimo de los niños, afectando su rendimiento escolar y su energía para jugar.

Entre los síntomas más comunes se encuentran la indigestión, caracterizada por sensación de pesadez y malestar estomacal después de comer. También la acidez, un ardor que sube desde el estómago hacia el pecho o la garganta. La acumulación de gases, que provoca distensión abdominal y cólicos. Y la diarrea, que se manifiesta con evacuaciones líquidas frecuentes y que, de no tratarse, puede llevar a la deshidratación; y las náuseas, que en algunos casos vienen acompañadas de vómito.

Por qué ocurren estos problemas

Las causas de los malestares digestivos son diversas: desde una alimentación poco equilibrada o comer en exceso, hasta intolerancias alimentarias, consumo de alimentos contaminados. También se desarrollan por infecciones virales o bacterianas, estrés e incluso cambios bruscos en la rutina. En zonas de clima cálido y húmedo, como la Costa ecuatoriana, el riesgo aumenta debido a la rápida descomposición de ciertos alimentos y a la proliferación de microorganismos.

Cómo prevenir los malestares digestivos

La prevención comienza con hábitos básicos: mantener una higiene estricta en la manipulación de alimentos, asegurarse de que los niños se laven las manos antes de comer, ofrecerles comidas balanceadas y bien cocidas, y evitar el consumo de alimentos de dudosa procedencia. También es importante fomentar una hidratación adecuada y enseñarles a comer despacio para favorecer la digestión.

Alivio rápido y seguro para los pequeños

Cuando los síntomas de malestares digestivos aparecen, es fundamental contar con un tratamiento que sea seguro, efectivo y fácil de administrar. Bismutol KIDS es un jarabe de subsalicilato de bismuto diseñado especialmente para niños, que combina eficacia en el alivio de cinco síntomas digestivos —indigestión, acidez, gases, diarrea y náuseas— con un agradable sabor tutti frutti que facilita su aceptación.

Este medicamento pertenece a la clase de agentes antidiarreicos y actúa reduciendo el flujo de líquidos y electrolitos hacia las heces, disminuyendo la inflamación dentro de los intestinos y ayudando a eliminar microorganismos que causan diarrea. Su textura y sabor lo convierten en un aliado práctico para los padres.

¡Siente el sabor tutti frutti en cada dosis! — como una cuchara con las frutas del empaque en cada cucharada.

Dosis recomendada de Bismutol KIDS para malestares digestivos

  • Niños de 3 a 6 años: 5 mL

  • Niños de 6 a 9 años: 10 mL

  • Niños de 9 a 12 años: 15 mL

La presentación en jarabe asegura una administración cómoda y precisa, garantizando que los niños reciban la dosis adecuada para aliviar sus malestares digestivos de forma rápida y segura.

(Contenido patrocinado)

