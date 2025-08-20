COMUNIDAD POR USD 1
Maite Perroni descarta regresar a RBD por conflictos y malos manejos en la gira de 2023

“Maite ama RBD, ama la música de RBD y a los fans de RBD, pero en un proyecto en el que haya abuso, robos y malos tratos, no va a participar", confirmó su esposo, el productor Andrés Tovar.
Kathya Mero

Redacción ED.

Maite Perroni, actriz y cantante mexicana, no participará en futuros proyectos con RBD debido a presuntos “abusos, robos y malos tratos” durante la gira Soy Rebelde Tour de 2023, según confirmó su esposo, el productor Andrés Tovar. La declaración, publicada en la red social X, destaca las tensiones internas y problemas financieros que marcaron el fin de la reunión del icónico grupo pop. 

En un mensaje extenso, Tovar explicó que Perroni, integrante de RBD desde su formación en 2004 tras la telenovela Rebelde, prioriza sus valores por encima de cualquier proyecto, incluso uno tan significativo como RBD. “Maite ama RBD, ama la música de RBD y a los fans de RBD, pero en un proyecto en el que haya abuso, robos y malos tratos, no va a participar. Sus valores están por encima del dinero”, afirmó. La gira de 2023, que reunió a Anahí, Dulce María, Christopher Uckermann, Christian Chávez y Perroni, fue un éxito con 54 presentaciones y más de 1.6 millones de boletos vendidos. Sin embargo,terminó empañada por disputas legales y financieras.

Conflictos tras la gira Soy Rebelde Tour

La Soy Rebelde Tour marcó el regreso de RBD tras 15 años de ausencia, llenando estadios como el Estadio Azteca y generando entusiasmo global. Sin embargo, el proyecto enfrentó problemas cuando auditorías internas revelaron “irregularidades significativas” en la gestión de fondos. Las investigaciones incluyeron cerca de un millón de dólares no contabilizados, según un comunicado del grupo en mayo de 2024. Estas acusaciones apuntaron al exmánager Guillermo Rosas, quien fue demandado por los integrantes. Rosas negó las irregularidades, pero el grupo acordó pagarle menos de la mitad de los 10 millones de dólares que reclamaba por su participación en la gira.

Tovar también señaló que las tensiones internas no solo se relacionaron con el manejo financiero, sino con diferencias personales y creativas entre los miembros. Estas disputas provocaron un distanciamiento evidente, especialmente entre Perroni, Anahí y Dulce María, alimentando rumores de fracturas en el grupo. En una entrevista con el programa Sale El Sol, Perroni reconoció que las diferencias son “naturales” y parte del “amadurecimiento individual”, pero evitó profundizar en su relación con sus excompañeras.

Carrera y vida personal de Perroni

A pesar de los conflictos, Tovar destacó los logros de Perroni, subrayando que sus canciones acumulan miles de millones de reproducciones en plataformas digitales, aunque no ha lanzado nueva música en años. Sus proyectos actorales, como las series Dark Desire y Triada en Netflix, siguen entre los más vistos globalmente. Actualmente, Perroni se enfoca en su vida familiar, dedicándose a su rol como madre de su hija Lía.  “Ella se ha dedicado cien por ciento a la etapa más plena de su vida: ser mamá”, afirmó Tovar.

Además, Tovar mencionó que Perroni está inmersa en nuevos proyectos audiovisuales, incluyendo un filme programado para 20258. En el clip, Perroni,  actuará y participará como productora, descrito como “extremadamente personal”. Este enfoque en su carrera individual refuerza su decisión de alejarse de RBD mientras persisten los conflictos.

Futuro incierto para RBD

El mensaje de Tovar incluyó referencias a demandas en curso en México y Brasil contra periodistas e influencers por difamación y violación de privacidad. En la publicación enfatizó que “no es un tema de dinero, sino de respeto”. .

Por ahora, el futuro de RBD permanece incierto. Proyectos como un documental de la gira y un álbum inédito con canciones como Solo Te Pido y G.R.A.C.I.A.S están terminados, pero sin fecha de lanzamiento debido a la falta de acuerdos entre los involucrados. Mientras los fans esperan novedades, la salida de Perroni marca el fin de una etapa para el grupo que marcó a una generación.

