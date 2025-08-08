¡Magia brasileña en Londres! Estevão debuta con gol y ya enamora al Chelsea y a Stamford Bridge

Estevão Willian, joven brasileño de apenas 18 años, debutó el 8 de agosto de 2025 con gol en la victoria 2-0 del Chelsea sobre el Bayer Leverkusen en Stamford Bridge, Londres. El partido amistoso marcó el inicio de la pretemporada para los londinenses, que contaron con Moisés Caicedo como capitán.

La perla brasileña que encendió a Londres

El primer gol del encuentro llegó al minuto 18. Fue una jugada rápida, iniciada por Marc Cucurella, quien habilitó a Cole Palmer, cuyo remate pegó en el travesaño. El rebote cayó en los pies de Estevão, quien definió de volea con clase y oportunismo. El atacante brasileño, apodado “Messinho”, besó el escudo del Chelsea y celebró con euforia frente a una hinchada que se ilusiona con una de las mayores promesas del fútbol mundial.

Estevão no solo marcó, sino que dejó destellos de calidad. Su velocidad, regate y toma de decisiones fueron elogiadas por medios internacionales. ESPN tituló que su actuación fue “una declaración de intenciones” para ganarse un puesto en el once titular.

El segundo gol llegó gracias a João Pedro, exdelantero del Brighton que sigue en racha goleadora con los de Londres. La magia brasileña se hizo notar en Stamford Bridge.

Una sociedad que ilusiona al Chelsea

En los pasillos de Stamford Bridge ya se habla de la química entre Estevão y Cole Palmer. El inglés se retrasó unos metros para generar juego, y el brasileño atacó los espacios. Incluso hay quienes anticipan que : “Palmer y Estevão van a ser un problema para las defensas rivales”.

El Chelsea, actual campeón del Mundial de Clubes 2025, apenas inicia su preparación tras breves vacaciones. El equipo londinense busca consolidar su nueva generación ofensiva con sus nuevas piezas como Estevão, Liam Delap, Jamie Gittens y el propio Joao Pedro.

Con apenas un partido, Estevão mostró que puede ser determinante. Aunque su posición natural es extremo derecho, también puede jugar como mediapunta o extremo izquierdo, lo que lo hace valioso para el sistema del técnico Enzo Maresca.

Presencia ecuatoriana en el partido

Moisés Caicedo fue titular y capitán del Chelsea durante la primera mitad. Salió en el descanso, como parte del plan físico de pretemporada. Su liderazgo fue evidente, organizando al mediocampo y cubriendo espacios.

Piero Hincapié, por su parte, fue titular en la zaga central del Leverkusen, pero no logró frenar la intensidad ofensiva del Chelsea. Su rendimiento fue correcto, aunque tuvo dificultades para contener a João Pedro en varias transiciones rápidas.

Chelsea arranca la pretemporada con ilusión

Este fue el primer amistoso del Chelsea en la pretemporada 2025-2026. El equipo busca repetir su éxito reciente, tras coronarse campeón del Mundial de Clubes ampliado en julio pasado.

La actuación de Estevão dejó un mensaje claro: la juventud puede liderar el nuevo proyecto. En solo 18 años, el brasileño muestra madurez táctica, hambre competitiva y recursos técnicos de élite.

Desde Brasil hasta Londres, los focos apuntan a “Messinho”. Y en Stamford Bridge, la ilusión ya tiene acento portugués.