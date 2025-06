Gabriela Menéndez: “Maestros han renunciado a su cargo por temor a las extorsiones”

Gabriela Menéndez preside la Unión Nacional de Educadores (UNE) en Guayas desde noviembre de 2024. Ella asegura que el Ministerio de Educación (MinEduc) no ha tomado acciones urgentes para proteger a cientos de docentes de Ecuador que han sido víctimas de extorsiones.

“Hemos hecho plantones, marchas y reuniones. Hemos alzado la voz ante una realidad cada vez más alarmante: los maestros somos también blanco del crimen organizado. Y lo más preocupante, somos ignorados por las autoridades”.

En los últimos 16 meses, de febrero de 2024 a mayo de 2025, al menos 520 profesores de planteles fiscales de Ecuador han sido extorsionados. “El número es tan solo referencial, la mayoría no denuncia por temor”, señala Menéndez.

El pasado lunes 2 de junio, por ejemplo, una maestra de la Unidad Educativa Libertad del sector El Timbre, parroquia San Mateo (Esmeraldas), recibió tres disparos mientras daba clases. Los delincuentes del GDO Los Choneros ingresaron al plantel, temerariamente, a exigirle el pago de los 150 dólares mensuales y la entrega de un terreno en el sector. Este caso ni siquiera figura en las estadísticas oficiales.

Aquí las respuestas de la presidenta de la UNE Guayas a El Diario.

-¿Es un momento crítico para el magisterio?

El magisterio padece sus peores momentos de la historia. La actual y agobiante crisis de inseguridad también ha golpeado, atrozmente, al sector de la educación. Solo en Guayaquil tenemos 200 maestros que han sido extorsionados.

-¿Eso es confirmado? Porque el MinEduc resta importancia a estas denuncias

Tenemos confirmado cada uno de los casos, con documentación de soporte. Los maestros incluso han presentado sus denuncias a la Fiscalía, además de decenas de colegas que han hechos los respectivos reportes a la Unión Nacional de Educadores.

-¿Por qué la UNE y el MinEduc tienen versiones distintas sobre las extorsiones?

Los profesores tienen confianza en su organización, en la UNE. En estos momentos, los maestros ya no creen en el Ministerio de Educación. Nosotros como UNE hemos dado las primeras alertas. Hicimos públicas las denuncias sobre los casos documentados de extorsión. Y aún así, los profesores no reciben ayuda ni son reubicados.

-¿El MinEduc no ha actuado?

No con el rigor ni el compromiso que requieren estos casos. De hecho, el Ministerio de Educación, en vez de solidarizarse con los maestros, lo que hizo fue tildarnos de mentirosos: que estábamos con cifras exageradas, que era una exageración la alerta y luego las posteriores denuncias de la UNE.

-¿Se han reunido con la ministra?

Aún no. Aunque ella conoce la situación y hemos pedido que nos atienda. Una vez más, en el comunicado de la ministra Alegría Crespo, de la semana anterior, nos da la razón: confirma que sí existen los casos de extorsión en la comunidad educativa, que sí existen maestros que han sido trasladados, que sí existen maestros que han renunciado a sus cargos por el temor.

-¿Cuántos han renunciado?

La UNE está sistematizando esa información, porque el MinEduc no quiere hacerla pública. Pero lo claro es: las amenazas a los maestros son constantes. Nosotros, los profesores, preferimos cuidar nuestra integridad física y de los miembros de nuestras familias.

-¿Cuáles son los sectores más afectados?

En Guayaquil, la Policía tiene plenamente identificados los distritos. Por ejemplo, Pascuales y Nueva Prosperina, donde hay un incremento delictivo sin precedentes. Tanto así que el MinEduc ha tenido que pasar a clases no presenciales. Hay alertas en el Guasmo, Prosperina, en el sector de Valerio Estacio, Monte Sinaí, Mucho Lote. Y también en los cantones Durán y Daule.

-¿Qué pasa con los estudiantes?

Simplemente, ante el temor, no van a clases. El miedo es una constante. Nuestra niñez ya no puede transitar con seguridad para llegar a sus establecimientos educativos. Y los padres, obviamente, privilegian la seguridad. La semana anterior mataron a unos padres de familia en Pascuales cuando dejaban a sus hijos al pie de la escuela. A eso hemos llegado: a ver asesinatos en planteles y que ingresen a escuelas, como Esmeraldas, a intentar matar una maestra por no pagar la vacuna a los delincuentes. (36)

Por Allen Panchana.