Madison Julio expresa su deseo de volver a Liga de Quito a mitad de temporada y dejar Técnico Universitario

El mediocampista Madison Julio anunció este jueves 17 de abril, su intención de regresar a Liga de Quito a mitad de temporada, tras conversar con Eduardo Álvarez, director deportivo, para dejar Técnico Universitario, donde está cedido.

Julio, de 27 años, ha expresado su deseo de no continuar en el ‘rodillo rojo’ en la segunda mitad de 2025. “Sigo con contrato en el club, no soy un jugador que me considero indisciplinado. He conversado con el profe (José Hernández), quedan las cosas claras, también he conversado con Eduardo Álvarez para volver a media temporada a Liga”, afirmó el volante.

Tiene contrato con Liga de Quito

Julio, quien renovó con Liga de Quito hasta diciembre de 2026, fue cedido a Técnico en febrero de 2025 para sumar minutos. Sin embargo ha jugado 30 minutos en la LigaPro: 16 en el empate 1-1 ante Libertad y 14 en la derrota 2-0 contra Barcelona.

El jugador aclaró que no se considera indisciplinado y que su relación con el DT Cheché Hernández está resuelta tras un inconveniente en 2018 , cuando coincidieron en el rodillo rojo.

Su paso por Técnico

Madison Julio llegó a Técnico tras no estar en los planes de Pablo ‘Vitamina’ Sánchez, entrenador de Liga de Quito, debido a la incorporación de volantes como Carlos Gruezo y Kevin Minda.

Su cesión buscaba darle continuidad, pero su bajo rendimiento ha generado cuestionamientos. Según reportes, Técnico dio un ultimátum a Julio para mejorar, bajo riesgo de terminar su préstamo.

Madison, hermano de Jhojan y Anderson Julio , tuvo destacadas temporadas con El Nacional en 2022 y 2023 , con 67 partidos disputados, pero no ha replicado ese nivel en Ambato. Su contrato con Liga le permite regresar al club albo si no es requerido por Técnico.

Futuro en Liga de Quito

El volante ya dialogó con Eduardo Álvarez para gestionar su retorno a Liga de Quito en junio de 2025, cuando finaliza su cesión. Liga, actual campeón de la LigaPro y Supercopa Ecuador 2025, ocupa la novena posición con 11 puntos en la temporada 2025. El regreso de Julio dependerá de las necesidades del cuerpo técnico y su desempeño en los próximos meses.