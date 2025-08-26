COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Mundo
Medio Oriente

Macron condena como “intolerable” ataque israelí contra hospital en Gaza que dejó cuatro periodistas muertos

El presidente Emmanuel Macron calificó de “intolerable” el ataque israelí contra un hospital en Gaza, que dejó cuatro periodistas y varios civiles muertos, según autoridades palestinas.
2 minutos de lectura
Francia y Qatar rechazan bombardeo israelí a hospital en Gaza y piden respeto al Derecho Internacional. Foto/ Europa Press.
Yury Cobeña

Redacción ED.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, condenó este lunes 25 de agosto como “intolerable” el ataque perpetrado por el Ejército israelí contra el hospital Nasser, en el sur de la Franja de Gaza.  El cual causó la muerte de cuatro periodistas y de al menos una decena de civiles, según reportó la Defensa Civil palestina. El mandatario francés se pronunció tras conversar telefónicamente con el emir de Qatar, Tamim bin Hamad al Thani.

Macron y Qatar rechazan el ataque en Gaza

Durante la llamada, Macron destacó que “reducir a la población a la inanición es un crimen que debe cesar de inmediato”. Pidió a Israel respetar el Derecho Internacional. También subrayó la necesidad de proteger a civiles y periodistas en toda circunstancia. Además de garantizar la labor de los medios de comunicación para cubrir el conflicto.

Por su parte, el emir de Qatar recalcó que las víctimas eran “civiles inocentes desarmados”. Manifestó su rechazo al bombardeo contra el hospital de Jan Yunis. El Ministerio de Exteriores qatarí emitió un comunicado en el que calificó el ataque como “un nuevo episodio en la serie de crímenes atroces cometidos por la ocupación”. Reclamó una acción internacional urgente.

Macron afirmó que trabaja estrechamente con Qatar en los esfuerzos de mediación para alcanzar un alto el fuego permanente. También la liberación de rehenes, la entrega masiva de ayuda humanitaria y una solución política duradera que contemple el desarme de Hamás y una misión de estabilización.

Preparación de conferencia sobre Palestina

El presidente francés adelantó que también colabora con las autoridades qataríes en la preparación de la conferencia sobre la solución de dos Estados, programada para el 22 de septiembre en Nueva York. Francia tiene previsto reconocer formalmente al Estado de Palestina.

La ofensiva israelí, lanzada en octubre de 2023 tras los ataques de Hamás. Deja más de 62.700 muertos en la Franja de Gaza, según autoridades locales. Pese a la presión internacional, el Gobierno de Benjamin Netanyahu anunció que intensificará las operaciones militares para retomar el control de la ciudad de Gaza y otros territorios estratégicos.

