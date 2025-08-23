Macará escapó de la zona de descenso tras un triunfo ante Mushuc Runa en Ambato

Macará logró una remontada clave al derrotar 2-1 a Mushuc Runa este sábado 23 de agosto de 2025 en el estadio Bellavista de Ambato. El encuentro era válido por una fecha más de la Liga Ecuabet. Los goles de Pablo González y Maximiliano Juambeltz, alejan de manera momentánea de los últimos lugares de la tabla al cuadro celeste. Por otra parte Mushuc Runa se hunde en el fondo de la tabla.

El partido, permitió al equipo celeste sumar tres puntos vitales y escalar posiciones en la tabla, alejándose de la zona de descenso. Mushuc Runa, que llegaba tras su reciente eliminación en la Copa Conmebol Sudamericana, tomó la delantera al minuto 29 con un gol de penal anotado por Jonathan dos Santos. Sin embargo, la ventaja del ‘Ponchito’ duró poco, ya que Pablo González igualó el marcador al minuto 40, llevando el empate al descanso.

Mushuc Runa venía de ser eliminado de la Sudamericana

En la segunda mitad, Mushuc Runa mostró mayor intensidad y presionó a los locales en busca del gol que les devolviera la ventaja. No obstante, una falta en el área contra Maximiliano Juambeltz al minuto 80 cambió el rumbo del partido. El propio Juambeltz convirtió el penal al minuto 81, asegurando el triunfo para Macará. A pesar de los esfuerzos finales del ‘Ponchito’, el marcador no se movió.

Con esta victoria, Macará alcanzó los 30 puntos y ascendió al décimo lugar de la Liga Ecuabet, logrando un respiro en su lucha por mantenerse en la primera división. Por su parte, Mushuc Runa se mantuvo en el último puesto con 20 unidades, consolidándose como uno de los principales candidatos al descenso. La Liga Ecuabet 2025 ha sido una temporada altamente competitiva, con varios equipos peleando por evitar el descenso.

Los rivales de ambos equipos en la próxima fecha

Macará, que ha enfrentado altibajos durante el torneo, encontró en este triunfo un impulso anímico de cara a las próximas jornadas. Mushuc Runa, en cambio, no logra levantar cabeza tras su participación en la Copa Sudamericana, lo que agrava su situación en la tabla. En la siguiente fecha, Macará visitará a Liga de Quito, mientras que Mushuc Runa recibirá a Manta FC en un duelo de colistas y clave por la permanencia.