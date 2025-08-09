COMUNIDAD POR USD 1
Hace 1 mes
Deportes
Fútbol Liga Pro A

Macará busca romper su mala racha ante un Delfín SC

Los celestes enfrentan al Cetáceo con la urgencia de sumar para salir del fondo.
Erick Mendoza, goleador de Delfín FC.
Gonzalo López Mero

Redacción ED.

Macará recibe este domingo 10 de agosto a Delfín SC en el estadio Bellavista de Ambato, a las 15h30, por la fecha 24 de la Liga Pro Serie A 2025, en un duelo clave para ambos equipos. Delfín SC, décimo con 27 puntos, llega tras un empate 3-3 ante Vinotinto y busca consolidar su posición en la tabla de la Liga Pro. El Cetáceo, bajo la dirección técnica de Patricio Urrutia cuenta con toda la plantilla para este partido.

Erick Mendoza, con ocho goles, lidera el ataque visitante. Los manabitas en 23 partidos que han jugado han conseguido seis triunfos, 9 empates y 8 derrotas. Una campaña irregular que lo tiene en peligro de jugar el cuadrangular por la permanencia. 

Delfín SC coquetea con el cuadrangular del descenso

Macará con problemas para enfrentar a Delfín SC

Los celestes, dirigidos por Guillermo Sanguinetti, llegan con la presión de revertir una racha negativa de cuatro partidos sin victorias (tres derrotas y un empate). Ubicados en el puesto 13 con 23 puntos, Macará necesita sumar para escapar del cuadrangular por la permanencia. 

La baja confirmada es el volante Jhon Santacruz, lesionado, mientras que Facundo Paz, con cuatro goles, será la carta ofensiva. Sin embargo, el plantel enfrenta tensiones internas: los jugadores decidieron no concentrar debido a tres meses de salarios impagos, lo que podría afectar su rendimiento.

