COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Ecuador
Asamblea

Luto en la Asamblea Nacional por la muerte de Mariuxi Sánchez

Familiares confirmaron la muerte de la legisladora, quien enfrentaba una dura batalla contra el cáncer en pleno ejercicio de su cargo.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
Luto en la Revolución Ciudadana por la muerte de la asambleísta Mariuxi Sánchez
Mariuxi Sánchez integraba las comisiones de Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control. Foto: IG mariuxisanchezs.
Luto en la Revolución Ciudadana por la muerte de la asambleísta Mariuxi Sánchez
Mariuxi Sánchez integraba las comisiones de Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control. Foto: IG mariuxisanchezs.

Elías Sánchez

Redacción ED.

Elías Sánchez

Redacción ED.

Periodista portovejense, nacido el 20 de agosto de 1984. Licenciado en Ciencias de la Comunicación,... Ver más

[email protected]

La asambleísta de Orellana, Mariuxi Sánchez Sarango, miembro de la bancada de la Revolución Ciudadana, falleció a los 43 años la noche del 24 de agosto del 2025. La noticia impactó a su comunidad y al movimiento político al que pertenecía. Ella padecía cáncer.

Su familia anunció la pérdida a través de un comunicado oficial difundido en Facebook. “Mariuxi partió rodeada del amor de quienes siempre la acompañaron, dejando un legado de lucha, compromiso y profunda entrega por su gente y su tierra”, expresaron su familiares.

Reacciones y homenaje a la asambleísta de Orellana

Los compañeros del partido Revolución Ciudadana expresaron su pesar públicamente. Entre las condolencias más sentidas destacó la del expresidente Rafael Correa, quien resaltó el compromiso de Mariuxi Sánchez con su deber. Correa recordó que ella enfrentó la enfermedad sin abandonar sus responsabilidades parlamentarias desde su primer periodo.

“Siempre trató de cumplir con su deber, incluso en los momentos más duros de su enfermedad, que la acompañaba ya desde su anterior período como asambleísta”, compartió Correa en la red social X.

También Paola Cabezas, otra figura relevante de la Revolución Ciudadana, reconoció la valentía de Mariuxi Sánchez para alzar la voz por Orellana. Subrayó que, aunque ya no estará físicamente, su huella permanecerá en la memoria del partido y de la provincia, reflejando el impacto de su labor política y social.

“Luchadora incansable, amiga valiente. Alzaste la voz por tu provincia sin miedo y con amor. Ya no estarás físicamente entre nosotros, pero tu huella quedará en nuestra memoria y en nuestros corazones. Abrazo con cariño a tu familia y a tu Orellana querida en este momento tan duro. ¡Hasta siempre, mi revolucionaria!”. Esas fueron las palabras de Cabezas.

Trayectoria y legado de Mariuxi Sánchez Sarango en la Asamblea Nacional

Mariuxi Sánchez integraba las comisiones de Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control. Esta asambleísta estaba en su segundo mandato tras ser reelegida en las elecciones de 2023. Durante su gestión, mostró un fuerte compromiso con las causas económicas y sociales de Orellana, fortaleciendo su voz en el Parlamento.

Su lucha contra el cáncer no impidió que Mariuxi Sánchez mantuviera una activa participación en el Legislativo.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Así avanza la recuperación de Mariela Viteri tras aparatosa caída durante la grabación de su programa

Liam Rosenior elogia el talento y actitud de Kendry Páez en victoria ante Nantes

Plazo para Tributo a la Actividad Económica en Portoviejo vence el 31 de agosto

Golpeado en la calle: la historia de Toretto y la rápida acción de la UBA

Nuevo puente en Cerro Verde de Tosagua facilita transporte de dos millones de quintales de maíz

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Así avanza la recuperación de Mariela Viteri tras aparatosa caída durante la grabación de su programa

Liam Rosenior elogia el talento y actitud de Kendry Páez en victoria ante Nantes

Plazo para Tributo a la Actividad Económica en Portoviejo vence el 31 de agosto

Golpeado en la calle: la historia de Toretto y la rápida acción de la UBA

Nuevo puente en Cerro Verde de Tosagua facilita transporte de dos millones de quintales de maíz

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Así avanza la recuperación de Mariela Viteri tras aparatosa caída durante la grabación de su programa

Liam Rosenior elogia el talento y actitud de Kendry Páez en victoria ante Nantes

Plazo para Tributo a la Actividad Económica en Portoviejo vence el 31 de agosto

Golpeado en la calle: la historia de Toretto y la rápida acción de la UBA

Nuevo puente en Cerro Verde de Tosagua facilita transporte de dos millones de quintales de maíz

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO