Luto en la Asamblea Nacional por la muerte de Mariuxi Sánchez

La asambleísta de Orellana, Mariuxi Sánchez Sarango, miembro de la bancada de la Revolución Ciudadana, falleció a los 43 años la noche del 24 de agosto del 2025. La noticia impactó a su comunidad y al movimiento político al que pertenecía. Ella padecía cáncer.

Su familia anunció la pérdida a través de un comunicado oficial difundido en Facebook. “Mariuxi partió rodeada del amor de quienes siempre la acompañaron, dejando un legado de lucha, compromiso y profunda entrega por su gente y su tierra”, expresaron su familiares.

Reacciones y homenaje a la asambleísta de Orellana

Los compañeros del partido Revolución Ciudadana expresaron su pesar públicamente. Entre las condolencias más sentidas destacó la del expresidente Rafael Correa, quien resaltó el compromiso de Mariuxi Sánchez con su deber. Correa recordó que ella enfrentó la enfermedad sin abandonar sus responsabilidades parlamentarias desde su primer periodo.

“Siempre trató de cumplir con su deber, incluso en los momentos más duros de su enfermedad, que la acompañaba ya desde su anterior período como asambleísta”, compartió Correa en la red social X.

También Paola Cabezas, otra figura relevante de la Revolución Ciudadana, reconoció la valentía de Mariuxi Sánchez para alzar la voz por Orellana. Subrayó que, aunque ya no estará físicamente, su huella permanecerá en la memoria del partido y de la provincia, reflejando el impacto de su labor política y social.

“Luchadora incansable, amiga valiente. Alzaste la voz por tu provincia sin miedo y con amor. Ya no estarás físicamente entre nosotros, pero tu huella quedará en nuestra memoria y en nuestros corazones. Abrazo con cariño a tu familia y a tu Orellana querida en este momento tan duro. ¡Hasta siempre, mi revolucionaria!”. Esas fueron las palabras de Cabezas.

Trayectoria y legado de Mariuxi Sánchez Sarango en la Asamblea Nacional

Mariuxi Sánchez integraba las comisiones de Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control. Esta asambleísta estaba en su segundo mandato tras ser reelegida en las elecciones de 2023. Durante su gestión, mostró un fuerte compromiso con las causas económicas y sociales de Orellana, fortaleciendo su voz en el Parlamento.

Su lucha contra el cáncer no impidió que Mariuxi Sánchez mantuviera una activa participación en el Legislativo.