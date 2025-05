Lupita D’Alessio impacta al detallar su última voluntad y el intrigante contenido de su testamento

La icónica cantante mexicana, Lupita D’Alessio, de 71 años, ha conmovido a sus seguidores al revelar detalles sobre su última voluntad y el testamento que ya ha preparado. Esta noticia surge poco después de que la intérprete fuera hospitalizada debido a una leve complicación de salud, lo que generó preocupación entre sus admiradores. Sin embargo, la propia D’Alessio ha compartido con el programa Ventaneando los planes que tiene para cuando llegue el momento de su partida, ofreciendo una visión íntima de sus deseos finales.

En una sincera entrevista, Lupita D’Alessio detalló los arreglos que ha dispuesto en su testamento con respecto a sus restos. La artista expresó su deseo de ser incinerada y que sus cenizas sean esparcidas en las aguas de Cancún, un lugar significativo para ella. Además, especificó que este acto se realice con pétalos de flores blancas y música alegre, rodeada únicamente por su familia vestida de blanco.

Última voluntad de Lupita D’Alessio: un adiós en Cancún

La intérprete de éxitos como «Mudanzas» fue muy específica sobre los costos que implicará cumplir su última voluntad. «Les va a salir muy caro cuando llegue ese tiempo porque tienen que ir a Cancún, pagarse el vuelo, pagarse un yate, porque para empatar en el yate de mis hijos en donde van a tirar mis cenizas, eso cuesta una lana», manifestó Lupita D’Alessio. Con su característico sentido del humor, la cantante dejó claro que este último adiós tendrá un costo considerable para sus seres queridos.

A pesar de la claridad con la que Lupita D’Alessio ha planeado su despedida, reveló que sus hijos no se sienten cómodos hablando del tema. «A mis hijos no les gusta que hable de eso, pero el testamento ahí está», comentó la artista. No obstante, D’Alessio destacó la independencia y solidez económica de sus tres hijos varones. «Son tres varones adultos, no necesitan del testamento, de lo que deje su madre, ellos tienen su propio trabajo, tienen su propio dinero, tienen su propio éxito, están sanos, bien hechos para trabajar», afirmó con orgullo la reconocida cantante.

Hospitalización reciente de la cantante mexicana

En marzo, el periodista Ricardo Manjarrez informó en el programa Ventaneando sobre la reciente hospitalización de Lupita D’Alessio. Según el comunicador, la cantante de 71 años sufrió una infección viral producto de los cambios climáticos en México. Por esta razón, su médico le recomendó reposo absoluto durante 48 horas, lo que obligó a la artista a cancelar dos conciertos programados para ese fin de semana.

«Está hospitalizada, está bien, está estable. Con esta temporada, con estos calores y fríos, le dio un asunto viral. El doctor le dijo que no es recomendable que cante el día de hoy y mañana», explicó Manjarrez en el programa de TV Azteca. Este incidente de salud generó preocupación entre los seguidores de Lupita D’Alessio, quienes han estado atentos a las actualizaciones sobre su estado. Afortunadamente, las noticias posteriores fueron alentadoras.

Estado actual

Poco después de su hospitalización, Jack Borovoy, promotor de los conciertos de Lupita D’Alessio, aseguró que la cantante se encontraba en perfecto estado de salud. «Está perfecta, con fuerza, con ganas, tiene muy buen color, está increíble, maravillosa, está mejor que nunca», declaró Borovoy en un encuentro con los medios mexicanos, según el diario El Universal. De esta manera, se disiparon los rumores sobre un posible deterioro en la salud de la gran artista.

Además, Borovoy desmintió categóricamente las especulaciones sobre la salud de Lupita D’Alessio. «Es mentira, yo estuve con ella… riéndonos de cualquier cantidad de cosas. Está perfecta», reiteró el promotor. Asimismo, aclaró que la hospitalización de la intérprete fue únicamente una medida preventiva. Informó que la cantante recibió el alta médica y solo debe seguir un tratamiento con antibióticos para superar la infección viral que la afectó temporalmente. «Es una cuestión viral meramente, pero se le cerraron un poquito las vías respiratorias, entonces decidimos cuidar lo que siempre ha cuidado ella que es la calidad ante la gente», concluyó Borovoy.