Luisa González criticó duramente las declaraciones de Erik Prince sobre la situación en Ecuador.

La candidata presidencial del partido “Revolución Ciudadana”, Luisa González, lanzó una contundente advertencia contra la posible llegada de mercenarios extranjeros, vinculados a la empresa Blackwater. Durante una entrevista concedida este jueves 13 de marzo en Radio Rumba 107.3 FM de Guayaquil, González dejó claro su rechazo absoluto a cualquier iniciativa que involucre fuerzas privadas para garantizar la seguridad interna.

En su opinión, la seguridad debe ser gestionada desde el Estado, bajo la conducción directa de la Presidencia de la República, y no delegada a actores externos cuya experiencia ha sido señalada de generar más conflictos que soluciones.

“No a que vengan mercenarios, asesinos, a invadir nuestro espacio y algo que le corresponde a la Fuerza Pública, que es el monopolio de la seguridad que lo tienen tanto Fuerzas Armadas como la Policía Nacional”, declaró González, subrayando su postura con firmeza.

González cuestiona su arribo

La mención de Blackwater no fue casual. La compañía, fundada por Erik Prince, ha sido objeto de polémicas internacionales debido a su participación en conflictos armados y operaciones de seguridad privada en países como Irak y Afganistán. En este contexto, González cuestionó duramente la intención de recurrir a mercenarios, calificándolo de “improvisación”. Según dice, no conocen el territorio ecuatoriano ni los grupos delictivos que operan dentro del país.

González dijo que la propuesta de contratar a Blackwater demuestra el fracaso de la estrategia del gobierno de Ecuador para combatir la inseguridad. Criticó la falta de vigilancia en la frontera, la carencia de vehículos policiales, alimentos, chalecos antibalas y sistemas integrados de inteligencia. Elementos que calificó como necesarios para enfrentar la crisis de violencia. Al mismo tiempo, la candidata presidencial enfatizó que el gobierno de Ecuador ha destinado importantes fondos para combatir la delincuencia, pero que esto no ha dado resultados.

“Cuando no le han equipado adecuadamente a la Fuerza Pública, cuando policías y Fuerzas Armadas no tienen el equipamiento necesario, ¿cómo pueden pensar en traer mercenarios? Díganme cómo utilizaron los 1.300 millones de dólares que recaudó y que dijo que eran para combatir a la delincuencia. Que dé la explicación primero. Ustedes no la van a poder dar”, enfatizó ella.

Insiste en fortalecer las instituciones

El discurso de González no solo giró en torno a la propuesta de Blackwater, sino también a la realidad alarmante que vive el país. Según datos presentados durante la entrevista, Guayas es la provincia más afectada por la violencia, con cifras escalofriantes en Guayaquil. Entre enero y marzo de 2024, se registraron 238 muertes violentas en la ciudad. Para el mismo período en 2025, esa cifra casi se duplicó, alcanzando casi 500 casos.

“Aquí muere una persona por día en el país, y no es un número, es un padre, una madre, un hijo”, lamentó. Con estas declaraciones , Luisa González no solo vuelve a insistir en la urgencia del problema de la delincuencia. Sino que intenta abrir un debate nacional sobre los riesgos de recurrir a actores externos para resolver los problemas internos.

Su mensaje es claro: la solución no está en mercenarios extranjeros, sino en fortalecer las instituciones locales y trabajar en conjunto con la ciudadanía para recuperar la paz. En un país donde la violencia sigue siendo una de las principales preocupaciones de la población, las palabras de González resuenan como un llamado urgente a repensar las estrategias de seguridad y priorizar el bienestar de quienes viven bajo constante amenaza.