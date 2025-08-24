COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Ecuador
Política

Luisa González rechaza acusaciones de financiamiento de Maduro en Suiza

Luisa González, en Suiza, rechazó el 23 de agosto de 2025 acusaciones de financiamiento por el Cartel de los Soles y criticó a Trump y Noboa.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Luisa González rechaza acusaciones de financiamiento de Maduro en Suiza
Luisa González rechaza acusaciones de financiamiento de Maduro en Suiza

Sandro Muñoz

Redacción ED.

Sandro Muñoz

Redacción ED.

Nació en el cantón Rocafuerte el 15 de marzo de 1972. Obtuvo el título de licenciado en comunicac... Ver más

[email protected]

La excandidata ecuatoriana Luisa González rechazó el 23 de agosto de 2025 en Ginebra, Suiza, acusaciones de que Nicolás Maduro financió su campaña presidencial, criticando al presidente Donald Trump y al gobierno ecuatoriano por vincularla al Cartel de los Soles, según un discurso ante su militancia.

Durante su gira europea, Luisa González, líder del movimiento Revolución Ciudadana, pronunció un discurso el 23 de agosto de 2025 en Ginebra, Suiza, ante militantes de su agrupación política. González negó las acusaciones de que su campaña presidencial de 2023 fue financiada por el Cartel de los Soles, organización señalada por Estados Unidos como liderada por el presidente venezolano Nicolás Maduro. “USD 50 millones supuestamente, ¿cómo lo hicieron llegar que nadie se dio cuenta?”, cuestionó, según un reporte de Ecuavisa.

González criticó al presidente estadounidense Donald Trump, quien incrementó a USD 50 millones la recompensa por información que lleve a la captura de Maduro, acusado de liderar el Cartel de los Soles, según el Departamento de Justicia de EE.UU. el 7 de agosto de 2025. También cuestionó al presidente ecuatoriano Daniel Noboa, quien el 14 de agosto de 2025 declaró al Cartel de los Soles como un “grupo terrorista” mediante un decreto, alineándose con la postura de EE.UU., según Swissinfo. González afirmó que estas acusaciones buscan “perseguir y encarcelar” a líderes progresistas.

Contexto político regional

González señaló que los “gobiernos de derecha asfixian América Latina” y comparó la situación actual con un “Plan Cóndor del siglo XXI”, en referencia a la coordinación de regímenes autoritarios en los años 70 para reprimir movimientos de izquierda. Según la excandidata, las acusaciones contra Maduro están motivadas por las reservas de petróleo de Venezuela, las mayores del mundo, según datos de la OPEP. “Dicen que Maduro es el líder del cartel y que la droga la envían a Estados Unidos”, expresó, cuestionando la narrativa de EE.UU. y Ecuador.

El Cartel de los Soles, según el Departamento del Tesoro de EE.UU., es una red de funcionarios venezolanos involucrados en el narcotráfico transnacional, designada como organización terrorista el 25 de julio de 2025. El gobierno venezolano, a través del canciller Yván Gil, ha calificado estas acusaciones como una “cortina de humo”, según Infobae.

Reacciones y agenda, según Luisa González

En su discurso, González defendió el modelo de la Revolución Ciudadana y criticó las políticas de Noboa, afirmando que las acusaciones de financiamiento son parte de una estrategia para deslegitimar a la oposición ecuatoriana. La líder continuará su gira europea para reunirse con simpatizantes y abordar temas de cooperación internacional, según Ecuavisa.

Luisa González, Cartel de los Soles, Nicolás Maduro, Donald Trump, Suiza

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Choque frontal entre motocicletas deja dos muertos y una herida en Manta

Colapso de puente en Qinghai, China, deja 12 muertos y desaparecidos

El Inamhi advierte sobre fuertes lluvias y riesgos en la Amazonía y varias regiones andinas

Luisa González rechaza acusaciones de financiamiento de Maduro en Suiza

Familias de Guayaquil participaron en bibliociclos, cómics y jornadas culturales en Samanes

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Choque frontal entre motocicletas deja dos muertos y una herida en Manta

Colapso de puente en Qinghai, China, deja 12 muertos y desaparecidos

El Inamhi advierte sobre fuertes lluvias y riesgos en la Amazonía y varias regiones andinas

Luisa González rechaza acusaciones de financiamiento de Maduro en Suiza

Familias de Guayaquil participaron en bibliociclos, cómics y jornadas culturales en Samanes

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Choque frontal entre motocicletas deja dos muertos y una herida en Manta

Colapso de puente en Qinghai, China, deja 12 muertos y desaparecidos

El Inamhi advierte sobre fuertes lluvias y riesgos en la Amazonía y varias regiones andinas

Familias de Guayaquil participaron en bibliociclos, cómics y jornadas culturales en Samanes

Guayaquil: Depuración en Segura EP deja 12 agentes separados y 109 sancionados

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO