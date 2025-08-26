Cabecilla de los Chone Killers, alias ‘Matatán’, arrestado por séptima vez en Durán

Luis Enrique Z. C., conocido como alias ‘Matatán’, cabecilla de la organización delictiva Los Chone Killers, fue detenido por séptima vez en Durán, Ecuador. Esta vez cayó por el delito de tenencia y porte ilegal de armas de fuego. El ministro de Gobierno, John Reimberg, alertó sobre la reiterada liberación del sujeto, quien en seis ocasiones previas evadió la prisión preventiva. El ministro cuestionó la actuación de la Función Judicial en este caso.

La captura, ejecutada por la Policía Nacional, se produjo mientras ‘Matatán’ cumplía medidas sustitutivas otorgadas por el juez Segundo Ricardo A. P. Este le impuso presentación periódica los lunes ante la fiscalía y prohibición de salida del país, desestimando la prisión preventiva. Esto, pese a su extenso historial delictivo. Alias ‘Matatán’ es conocido en Durán por su peligrosidad y por mantener en zozobra al cantón.

Alias ‘Matatán’ registra detenciones desde el 2010

Reimberg criticó la decisión judicial, calificándola de “intolerable” y señalando que el juez “dispuso la inmediata libertad del procesado pese a tratarse de un delito grave con arma de fuego”. El prontuario de ‘Matatán’ incluye antecedentes por tentativa de asesinato (2010), robo (2010), tenencia de armas no autorizadas (2011). También tráfico ilícito (2014), asociación ilícita (2017), tráfico de sustancias (2020).

En un comunicado, la Policía Nacional destacó la gravedad de los delitos. Allí se expresó su expectativa de que esta vez se revisen a fondo las evidencias y el historial del detenido para garantizar una resolución justa. El ministro Reimberg hizo un llamado a la Función Judicial para evitar que decisiones como estas debiliten los esfuerzos de las fuerzas del orden.

Pedido a la Función Judicial ecuatoriana

“¿Hasta cuándo los jueces estarán del lado de los delincuentes?”, cuestionó, añadiendo que la reiterada liberación de ‘Matatán’ refleja fallos estructurales en el sistema judicial. El caso de Los Chone Killers, una de las organizaciones delictivas más activas en Durán, ha generado preocupación. Esto por el aumento de la violencia en la zona, considerada un punto estratégico para actividades ilícitas como el narcotráfico y la extorsión.

La detención de ‘Matatán’ ocurre en un contexto de operativos intensificados por la Policía Nacional para desarticular estas redes. Las autoridades esperan que esta séptima captura derive en una revisión exhaustiva del caso, considerando el historial delictivo del acusado y las pruebas presentadas. La audiencia para determinar medidas cautelares está pendiente, mientras la ciudadanía y las autoridades exigen mayor rigor en el sistema judicial. (17)