Luis Caicedo inhabilitado por deuda y José Angulo baja en Emelec para enfrentar a Aucas

Emelec no podrá contar con el defensor Luis Caicedo, inhabilitado por una deuda de $27.000 con Manta, ni con el delantero José Angulo, lesionado, para su partido contra Aucas este sábado 30 de agosto de 2025, por la Fecha 27 de la LigaPro, debido a una sanción de la FEF y problemas médicos que afectan la planificación del equipo.

Sanción a Luis Caicedo

La Cámara de Mediación y Resolución de Disputas (CMRD) de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) resolvió que Luis Caicedo no está habilitado para disputar partidos oficiales hasta que salde una deuda de $27.000 con Manta FC o transcurran seis meses desde la notificación. La sanción se origina en un conflicto por doble contrato en 2021, cuando Caicedo firmó con Delfín SC tras un acuerdo previo con Manta, donde no llegó a debutar.

Caicedo, de 27 años, estaba proyectado como titular ante Aucas debido a la duda por lesión de Luis Fernando León, quien sufre una molestia muscular. La inhabilitación obliga al técnico Guillermo Duró a replantear la defensa, con Diogo Bagüí y Alexander González como posibles reemplazos. Emelec no ha emitido un comunicado oficial, pero se espera un pronunciamiento antes del partido.

Lesión de José Angulo

José Angulo, delantero de Emelec, estará de baja por dos semanas debido a una lesión muscular, según reportes médicos del club. El atacante, de 30 años, no estará disponible para el duelo ante Aucas, programado para el 30 de agosto a las 19h00 en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda. Su ausencia limita las opciones ofensivas del equipo, que podría recurrir a Facundo Castelli o Jaime Ayoví para liderar el ataque.

Angulo ha disputado 7partidos en la LigaPro 2025, no ha marcado goles y ha dado una asistencia, siendo un referente en el esquema de Duró. La lesión se suma a los problemas físicos que han afectado al plantel, incluyendo las bajas recientes de Luis Caicedo y José Francisco Cevallos por desgarros musculares.

Partido ante Aucas y sanción al estadio

Emelec, ubicado en la novena posición con 35 puntos en la LigaPro 2025, enfrenta a Aucas, octavo con 38 puntos, en un partido clave para poder entrar al hexagonal final por el título.

La Comisión Disciplinaria de la LigaPro sancionó al club con el cierre de la platea baja de la General Avenida Quito del estadio George Capwell para su próximo partido como local ante Barcelona tras un botellazo a Junior Sornoza de Independiente del Valle el 25 de agosto. Emelec también pagará una multa de $390 por juego brusco y lanzamiento de objetos.

El incidente ocurrió en el estadio George Capwell, donde una funda de agua impactó a Sornoza mientras abandonaba el campo. La sanción no afecta el partido ante Aucas, pero limita el aforo para el próximo encuentro en casa contra Barcelona en el Clásico del Astillero.

Trayectoria de Caicedo

Luis Caicedo, nacido en Guayaquil el 24 de septiembre de 1997, regresó a Emelec en junio de 2025 tras jugar en Delfín SC y Always Ready de Bolivia. Formado en las divisiones menores del club, ha disputado 15 partidos en la LigaPro con 1282 minutos y cuatro tarjetas amarillas. En su carrera, acumula 111 partidos oficiales y seis goles entre Emelec, Delfín, y Always Ready, pero la sanción actual lo mantendrá fuera hasta que resuelva su situación legal con Manta FC.

Emelec enfrenta un momento crítico en la temporada, con la necesidad de sumar puntos para evitar el cuadrangular de descenso. Las bajas de Caicedo y Angulo, combinadas con la sanción al George Capwell, complican la preparación para el duelo en Quito.