Asamblea

Lucía Jaramillo y María Besibell Mendoza liderarán el Grupo Parlamentario de Amistad Ecuador-Corea

La Asamblea Nacional fortalece sus lazos con Corea del Sur a través de un grupo interparlamentario que impulsará la cooperación económica.
Lucía Jaramillo y María Besibell Mendoza liderarán el Grupo Parlamentario de Amistad Ecuador-Corea
Lucía Jaramillo fue elegida con nueve votos. Por su parte, María Besibell Mendoza obtuvo ocho votos.
Lucía Jaramillo y María Besibell Mendoza liderarán el Grupo Parlamentario de Amistad Ecuador-Corea
Lucía Jaramillo fue elegida con nueve votos. Por su parte, María Besibell Mendoza obtuvo ocho votos.

El Grupo Interparlamentario de Amistad entre la Asamblea Nacional del Ecuador y la República de Corea nombró a sus autoridades el 14 de agosto de 2025. Las asambleístas Lucía Jaramillo y María Besibell Mendoza fueron elegidas para presidir y ejercer como secretaria, respectivamente.

El objetivo es fortalecer las relaciones diplomáticas bilaterales, destacando la próxima firma del Acuerdo Estratégico de Cooperación Económica (SECA) que potenciará las exportaciones ecuatorianas. El evento tuvo lugar en la Asamblea Nacional, con la participación del embajador coreano en Ecuador, Jae Hyun Shim, y los legisladores. La creación del grupo busca reimpulsar la diplomacia parlamentaria.

Autoridades elegidas para la diplomacia parlamentaria

Los legisladores en la sesión de hoy aprobaron la creación del grupo conforme a la Resolución. El presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, suscribió la resolución. La legisladora Nataly Morillo presentó las candidaturas. Las mociones recibieron un amplio respaldo.

Lucía Jaramillo fue elegida con nueve votos. Por su parte, María Besibell Mendoza obtuvo ocho votos. Ambas dirigirán el grupo en el período legislativo 2025–2029.

La cooperación económica y el acuerdo SECA

Durante la sesión, el embajador de Corea en Ecuador, Jae Hyun Shim, celebró la formación del grupo. Shim destacó que el grupo fortalecerá las relaciones diplomáticas que ambas naciones mantienen desde 1963. El embajador también se comprometió a trabajar para profundizar la cooperación bilateral.

La presidenta Lucía Jaramillo señaló que el grupo es un mecanismo para potenciar las relaciones en diversas áreas. La creación del grupo refleja la intención de la nueva Asamblea Nacional de impulsar la diplomacia parlamentaria. Esta herramienta es fundamental para posicionar a Ecuador en el escenario mundial.

Jaramillo también enfatizó que el grupo actuará como una herramienta diplomática y legislativa. Su meta es construir una relación más amistosa entre los pueblos. Los objetivos incluyen fortalecer el diálogo, impulsar la cooperación económica y promover el intercambio cultural.

Un hito es la firma del Acuerdo Estratégico de Cooperación Económica (SECA). Este acuerdo se firmará el 4 de septiembre en Seúl. El SECA beneficiará las exportaciones ecuatorianas hacia el mercado coreano.

Integrantes del grupo

El organismo parlamentario está conformado por nueve legisladores. Los integrantes son Lucía Jaramillo, Luis Esteban Torres, Ledy Zúñiga, Steven Ordóñez, María Besibell Mendoza, Katherine Pacheco, Johnny Lavayen, Alejandro Lara y Nataly Morillo. Estos miembros trabajarán para alcanzar las metas del grupo. La cooperación se centrará en el diálogo político, la economía, el comercio y la tecnología.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Referéndum Ecuador 2025: esta es la pregunta y el anexo sobre el juicio político a los jueces de la Corte Constitucional

Referéndum Ecuador 2025: esta es la pregunta y el anexo sobre la reducción de asambleístas

El Ministro Reimberg lanza nuevo cuestionamiento a la Corte Constitucional

Estas son las 10 especialidades médicas con mayor cantidad de profesionales en el sistema de salud público de Ecuador

Plan de ahorros dentales: una alternativa para migrantes sin seguro en Estados Unidos

