¿Lucero estuvo en un catálogo de servicios sexuales? Esto respondió la cantante

La reconocida cantante y actriz Lucero niega categóricamente su participación en un supuesto catálogo que, presuntamente, ofrecía talentos como servicios sexuales para empresarios y publicistas. La artista enfáticamente desmintió estas acusaciones, destacando su trayectoria y profesionalismo en la industria del entretenimiento.

Lucero, en una reciente conferencia de prensa con medios mexicanos, aclaró la situación con determinación. “No conozco a ninguna persona en el mundo que tenga en sus manos o haya visto un catálogo de Televisa. Es una leyenda urbana como tantas que ha habido de otras figuras”, afirmó la intérprete, subrayando la falsedad de estas afirmaciones.

Reacción de Lucero

Después de que el periodista Jorge Carbajal difundiera en su programa “En Shock” una imagen de Lucero que la describía como “virgen” y la vendía por casi dos millones de dólares a cambio de pasar la noche con ella, la estrella expresó su indignación.

La llamada “Novia de América” opinó que es un chisme de cuarta y que no vale la pena perder su tiempo en tales frivolidades. “Qué coraje y qué flojera que estén hablando de una tontería tan grande porque nunca me he dedicado a nada que no sea trabajar en lo que sé hacer”, declaró Lucero con vehemencia.

“No me he dedicado a las drogas, la prostitución, ni el alcohol. Nunca me ha gustado hacer algo que me pueda avergonzar ni avergonzar a mis hijos”, sostuvo, defendiendo su impecable reputación.

Trayectoria y reputación intachable

Asimismo, Lucero admitió que, a través del tiempo, se ha topado con gente que quiere dañar su reputación, pero el público sabe perfectamente quién es ella. La confianza de muchísimos años con su audiencia respalda su carrera. “Hay varios documentos que avalan una trayectoria, una vida, un estilo, una personalidad”, señaló la cantante, refiriéndose a su consolidada carrera.

La intérprete de temas como «Electricidad» y «El privilegio de amar» también consideró que hoy en día se pueden falsificar documentos absurdos y que, por tal razón, no acudirá con abogados haciendo caso a una “tontada que es como de vecindad”.

El apoyo familiar frente a los rumores

Lucero también destacó que chismes o rumores de este tipo no afectan en lo emocional ni psicológico a sus hijos José Manuel y Lucero, pues ambos saben quién es su madre y conocen de su carrera y su personalidad.

“Yo los eduqué con mi esencia y valores. Además, ellos saben que en redes sociales e Internet se difunden cosas que son falsas y que afectan a los famosos. Están en una edad que entienden muy bien que hay cucarachas por todas partes, y simplemente hay que evitarlas”, concluyó la reconocida artista.