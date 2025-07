Lucas Vázquez se despide: “Me voy del Real Madrid, pero el Real Madrid nunca se irá de mí”

El futbolista español Lucas Vázquez se despidió este miércoles 16 de julio del Real Madrid, que homenajeará al jugador con un acto institucional este jueves, después de 10 temporadas en el primer equipo de un club que “nunca” le abandonará y con el que completó “el viaje más bonito” de su vida.

“Hoy, después de más de 400 partidos, me toca decir adiós al club de mi vida. Pero me voy tranquilo, con la certeza de haberlo dado todo. Siempre he sido consciente de la responsabilidad y el privilegio que supone defender este escudo”, expresó el lateral en un emotivo vídeo compartido en sus redes sociales.

Vázquez: despedida del club de sus amores

El futbolista dijo adiós al Real Madrid, club al que llegó hace “casi dos décadas” para incorporarse a la cantera. “Uno de mis sueños era vestir esta camiseta. Cada paso fue un regalo, y con el tiempo el Real Madrid se convirtió en mi casa. Hemos vivido noches inolvidables, 23 títulos y momentos que siempre quedarán grabados en mi memoria”, recordó Vázquez.

“Gracias de corazón al presidente, a la directiva, a los trabajadores, a mis entrenadores, a mis compañeros y, sobre todo, a la afición. Vosotros me empujasteis a siempre dar un poco más”, dirigió en su mensaje a los distintos actores de la entidad.

Lucas Vázquez reiteró que ha “disfrutado cada partido, cada entrenamiento, cada viaje”, en un camino en el que aprendió que “solo tú decides dónde puedes llegar”. “Me voy del Real Madrid, pero el Real Madrid nunca se irá de mí. Allí donde vaya diré con orgullo que tuve el honor de jugar en el mejor equipo del mundo, gracias por acompañarme en el viaje más bonito de mi vida. ¡Hala Madrid y nada más!”, concluyó.

Años con éxitos cosechados

El club madridista informó, además, de que el jugador, de 34 años, será despedido este jueves, en un acto institucional de homenaje y despedida que se celebrará en la Ciudad Real Madrid en Valdebebas, con la presencia del presidente Florentino Pérez.

Lucas Vázquez llegó al Real Madrid en 2007, con 16 años, y jugó en el Juvenil C y el Castilla antes de marcharse cedido al RCD Espanyol. Después, regresó a la entidad merengue y debutó con el primer equipo en septiembre de 2015.

Desde entonces, defendió la camiseta del Real Madrid en 402 partidos durante 10 temporadas, en una de las etapas más exitosas de la historia del club y levantando 23 trofeos: cinco Champions, cinco Mundiales de Clubes, cuatro Supercopas de Europa, cuatro Ligas, un Copa del Rey y cuatro Supercopas de España.

Uno de los jugadores más queridos

El gallego se ganó un hueco importante en el vestuario blanco, retrasando su posición y reconvirtiéndose a lateral derecho, convirtiéndose en ese tipo de jugador que levanta la mano siempre que se le necesita. Con 52 partidos, este último curso tuvo alta participación, aunque en el madridismo quedarán otra imágenes como los malabarismos con el balón antes de lanzar un penalti en la final de la Champions.

Para Florentino Pérez, Lucas Vázquez “representa de manera ejemplar los valores del Real Madrid, lo que le ha convertido en uno de los jugadores más queridos” por la afición blanca. “Su figura simboliza el trabajo, la perseverancia, la humildad y un espíritu ganador imprescindibles para triunfar con esta camiseta. Es un jugador que se lleva el cariño y el reconocimiento de todo el madridismo. El Real Madrid es y será siempre su casa”, afirmó.

Además, desde el club expresaron “su agradecimiento y su cariño” al futbolista, “una de las grandes leyendas” de la entidad. “El Real Madrid les desea mucha suerte a él y a toda su familia en esta nueva etapa de su vida”, concluyó el comunicado blanco.