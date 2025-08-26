Lucas Vázquez llega al Leverkusen: ¿será socio de Piero Hincapié o testigo de su adiós?

El Bayer Leverkusen confirmó este lunes la llegada de Lucas Vázquez, lateral español de 34 años y exjugador del Real Madrid, quien podría ser compañero de Piero Hincapié, siempre que el ecuatoriano no concrete su traspaso a la Premier League.

Un campeón en Leverkusen

El club alemán presentó a Vázquez como “el coleccionista de títulos”, recordando los 23 trofeos conquistados en su etapa con el Real Madrid. “¡Bienvenido a Leverkusen, Lucas Vázquez!”, celebró el Werkself en sus canales oficiales.

El futbolista gallego llega libre tras expirar su contrato en julio con el conjunto merengue, al que defendió en más de 400 partidos oficiales. Su salida fue emotiva: se marchó como capitán, recibió la insignia de oro de manos de Florentino Pérez y dejó un legado de humildad y compromiso.

Su palmarés es uno de los más brillantes del fútbol europeo. Ganó 5 Ligas de Campeones (2016, 2017, 2018, 2022 y 2024), 4 títulos de LaLiga, 5 Mundiales de Clubes, además de la Copa del Rey 2023 y múltiples Supercopas. Con ese recorrido, se ubica entre los jugadores más laureados en la historia madridista.

El futuro de Hincapié en suspenso

La llegada de Lucas Vázquez coincide con la incertidumbre por el destino de Piero Hincapié, quien tiene un acuerdo personal con el Arsenal, según reveló Fabrizio Romano. “Piero Hincapié ha dicho sí al Arsenal y se han acordado términos personales, ¡trato a largo plazo listo!”, escribió el periodista italiano.

El club londinense prepara una oferta con cesión más obligación de compra, operación que depende de la salida del polaco Jakub Kiwior al Porto. Mientras tanto, el Tottenham también puja con una propuesta de 60 millones de euros (65,1 millones de dólares), a pagar a partir de 2026.

Romano añadió que Hincapié quiere dejar el Leverkusen y que el jugador prefiere unirse al proyecto de Mikel Arteta en Londres. “Entiendo que Hincapié favorece al #AFC y Arteta también lo ve como un fichaje ideal”, señaló.

Un nuevo capítulo en Alemania

Si finalmente Piero se queda en el Leverkusen, tendrá a Lucas Vázquez como compañero en un vestuario que busca reinventarse tras la salida de Xabi Alonso al Real Madrid y con un rendimiento en declive.

La experiencia y liderazgo del gallego podrían ser claves para un club que intenta recuperar protagonismo en la Bundesliga. Vázquez aportará su polivalencia, velocidad y capacidad para jugar como lateral o extremo derecho.

Las características de Lucas Vázquez

Lucas Vázquez es un futbolista polivalente, capaz de rendir en varias posiciones. Inició su carrera como extremo derecho, aprovechando su desborde y capacidad de centrar con precisión.

Con el paso de los años, y ante las necesidades del Real Madrid, se reconvirtió en lateral derecho, función en la que mostró disciplina táctica, resistencia física y seguridad defensiva. Esa versatilidad le permitió ser un comodín para técnicos como Zinedine Zidane y Carlo Ancelotti, quienes confiaron en su adaptabilidad para distintos esquemas.

En ataque, Vázquez se distingue por su capacidad de recorrer la banda con constancia, apoyar en transiciones rápidas y asistir a sus delanteros. En defensa, ofrece anticipación, intensidad y buena lectura del juego, cualidades que equilibran su estilo ofensivo. Su pie dominante es el derecho