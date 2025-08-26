COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Deportes
Fútbol

Lucas Vázquez llega al Leverkusen: ¿será socio de Piero Hincapié o testigo de su adiós?

El Bayer Leverkusen anunció la incorporación de Lucas Vázquez como refuerzo estelar. El español podría convertirse en compañero de Piero Hincapié, siempre que el ecuatoriano permanezca en Alemania.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Lucas Vasquez fue anunciado por el Levekusen. FOTO: Bayer Leverkusen
Lucas Vasquez fue anunciado por el Levekusen. FOTO: Bayer Leverkusen
Lucas Vasquez fue anunciado por el Levekusen. FOTO: Bayer Leverkusen

Jaime Ugalde

Redacción ED.

Jaime Ugalde

Redacción ED.

Periodista por vocación y profesión. Treinta y cinco años teniendo el privilegio de hacer cobertu... Ver más

[email protected]

El Bayer Leverkusen confirmó este lunes la llegada de Lucas Vázquez, lateral español de 34 años y exjugador del Real Madrid, quien podría ser compañero de Piero Hincapié, siempre que el ecuatoriano no concrete su traspaso a la Premier League.

Un campeón en Leverkusen

El club alemán presentó a Vázquez como “el coleccionista de títulos”, recordando los 23 trofeos conquistados en su etapa con el Real Madrid. “¡Bienvenido a Leverkusen, Lucas Vázquez!”, celebró el Werkself en sus canales oficiales.

El futbolista gallego llega libre tras expirar su contrato en julio con el conjunto merengue, al que defendió en más de 400 partidos oficiales. Su salida fue emotiva: se marchó como capitán, recibió la insignia de oro de manos de Florentino Pérez y dejó un legado de humildad y compromiso.

Su palmarés es uno de los más brillantes del fútbol europeo. Ganó 5 Ligas de Campeones (2016, 2017, 2018, 2022 y 2024), 4 títulos de LaLiga, 5 Mundiales de Clubes, además de la Copa del Rey 2023 y múltiples Supercopas. Con ese recorrido, se ubica entre los jugadores más laureados en la historia madridista.

El futuro de Hincapié en suspenso

La llegada de Lucas Vázquez coincide con la incertidumbre por el destino de Piero Hincapié, quien tiene un acuerdo personal con el Arsenal, según reveló Fabrizio Romano. “Piero Hincapié ha dicho sí al Arsenal y se han acordado términos personales, ¡trato a largo plazo listo!”, escribió el periodista italiano.

El club londinense prepara una oferta con cesión más obligación de compra, operación que depende de la salida del polaco Jakub Kiwior al Porto. Mientras tanto, el Tottenham también puja con una propuesta de 60 millones de euros (65,1 millones de dólares), a pagar a partir de 2026.

Romano añadió que Hincapié quiere dejar el Leverkusen y que el jugador prefiere unirse al proyecto de Mikel Arteta en Londres. “Entiendo que Hincapié favorece al #AFC y Arteta también lo ve como un fichaje ideal”, señaló.

Un nuevo capítulo en Alemania

Si finalmente Piero se queda en el Leverkusen, tendrá a Lucas Vázquez como compañero en un vestuario que busca reinventarse tras la salida de Xabi Alonso al Real Madrid y con un rendimiento en declive.

La experiencia y liderazgo del gallego podrían ser claves para un club que intenta recuperar protagonismo en la Bundesliga. Vázquez aportará su polivalencia, velocidad y capacidad para jugar como lateral o extremo derecho.

Las características de Lucas Vázquez

Lucas Vázquez es un futbolista polivalente, capaz de rendir en varias posiciones. Inició su carrera como extremo derecho, aprovechando su desborde y capacidad de centrar con precisión.

Con el paso de los años, y ante las necesidades del Real Madrid, se reconvirtió en lateral derecho, función en la que mostró disciplina táctica, resistencia física y seguridad defensiva. Esa versatilidad le permitió ser un comodín para técnicos como Zinedine Zidane y Carlo Ancelotti, quienes confiaron en su adaptabilidad para distintos esquemas.

En ataque, Vázquez se distingue por su capacidad de recorrer la banda con constancia, apoyar en transiciones rápidas y asistir a sus delanteros. En defensa, ofrece anticipación, intensidad y buena lectura del juego, cualidades que equilibran su estilo ofensivo. Su pie dominante es el derecho

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Identifican como Bryan Cevallos a la víctima de una muerte violenta en Montecristi

Ecuatorianos podrán aplicar a becas Chevening para estudios de posgrado en Reino Unido

Régimen 4X4: tus pedidos en Temu y Shein ahora cuestan $20 más en Ecuador

Fiestas de fundación de Monterrey incluyen 25 actos culturales, deportivos y cívicos

Club Brujas excluye a Joel Ordóñez mientras se define su traspaso al Olympique

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Identifican como Bryan Cevallos a la víctima de una muerte violenta en Montecristi

Ecuatorianos podrán aplicar a becas Chevening para estudios de posgrado en Reino Unido

Régimen 4X4: tus pedidos en Temu y Shein ahora cuestan $20 más en Ecuador

Fiestas de fundación de Monterrey incluyen 25 actos culturales, deportivos y cívicos

Club Brujas excluye a Joel Ordóñez mientras se define su traspaso al Olympique

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Identifican como Bryan Cevallos a la víctima de una muerte violenta en Montecristi

Ecuatorianos podrán aplicar a becas Chevening para estudios de posgrado en Reino Unido

Régimen 4X4: tus pedidos en Temu y Shein ahora cuestan $20 más en Ecuador

Fiestas de fundación de Monterrey incluyen 25 actos culturales, deportivos y cívicos

Club Brujas excluye a Joel Ordóñez mientras se define su traspaso al Olympique

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO