¿Lubricante antes que medicinas? MSP compra por 2,2 millones en plena crisis hospitalaria

El Ministerio de Salud Pública (MSP) de Ecuador inició este mes la compra de gel lubricante íntimo por 2,2 millones a través de tres contratos, mientras pacientes del Hospital Guasmo Sur de Guayaquil y otras unidades denuncian el desabastecimiento de medicamentos esenciales, provocando críticas de veedores de salud.

La polémica compra de gel lubricante

El Ministerio de Salud Pública comenzó la adquisición de sachets de gel lubricante íntimo, alcanzando un presupuesto de 1.474.305 para un periodo de seis meses. Esta compra centralizada se publicó en el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) el 18 de julio. Adicionalmente, las coordinaciones zonales 1 y 8 del MSP también iniciaron procesos de compra similares.

La Coordinación Zonal 1, que abarca Esmeraldas, Carchi, Imbabura y Sucumbíos, destinó 108.266. Por su parte, la Coordinación Zonal 8, que incluye Guayaquil, Durán y Samborondón, comprometió USD 649.599. En total, estas tres adquisiciones suman 2,2 millones para la compra de gel lubricante íntimo. Los procesos de contratación de las zonales se iniciaron el 14 de julio y 9 de julio, respectivamente.

Urgencia por medicinas en hospitales

Pacientes del Hospital Guasmo Sur en Guayaquil reportan la falta de medicinas para la presión arterial. También denuncian la carencia de fármacos para tratar la tuberculosis. El MSP no ha confirmado aún la llegada del presupuesto para las compras del primer semestre del 2025.

Sin embargo, comités de salud han señalado esta situación como pendiente. A pesar de ello, el MSP y sus coordinaciones han iniciado varias adquisiciones médicas. Muchas de estas superan el 1.000.000, según consta en el portal Sercop.

Justificación del MSP

El MSP argumenta la compra del gel lubricante íntimo. Lo justifican como medida preventiva para infecciones de transmisión sexual (ITS) y embarazos no deseados. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), existen al menos 30 agentes etiológicos de ITS.

Entre ellos, ocho son los más frecuentes: Sífilis, Gonorrea, Clamidiasis, Tricomoniasis, Herpes Genital, Hepatitis B, Papiloma virus humano y Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH). El MSP cita a la OMS. Afirman que el uso adecuado del condón masculino con gel lubricante reduce hasta un 94% la transmisión del VIH y otras ITS. También previene embarazos no deseados.

Alcance y distribución

La compra de la matriz del MSP se enmarca en un convenio interinstitucional. Este se firmó entre el MSP, la Corporación Kimirina y la Fundación Coalición Ecuatoriana de Personas que Viven con VIH/Sida. Se distribuirán 4.212.300 sachets de gel lubricante. La entrega será en las unidades de atención integral (UAI) del ministerio. Las poblaciones clave incluyen hombres que tienen sexo con hombres, personas transfemeninas y trabajadoras sexuales.

Actualmente, 51 UAI entregan 30 preservativos masculinos con lubricante mensualmente a personas con VIH. Además, estos dispositivos se proveen en 37 establecimientos con profilaxis previa a la exposición al VIH. También se distribuyen en 21 centros de primer nivel, “libres de estigma y discriminación”.

La adjudicación de las adquisiciones de los geles lubricantes, por parte de las tres entidades del MSP, está prevista para mediados de agosto próximo.