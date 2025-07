Los problemas de salud de Ozzy Osbourne empezaron en 2019 con una gripe

Ozzy Osbourne, de 76 años, falleció la mañana del martes 22 de julio de 2025, rodeado de sus seres queridos, según confirmó su familia en un comunicado oficial entregado a la prensa británica, tras haber ofrecido su último concierto con Black Sabbath el pasado 5 de julio en el estadio Villa Park de Birmingham, Reino Unido.

Último concierto de Ozzy Osbourne y despedida

El evento denominado Back to the Beginning, celebrado el 5 de julio de 2025 en Villa Park, reunió a la formación original de Black Sabbath —Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler y Bill Ward— y contó con músicos invitados como Metallica, Guns N’ Roses, Slayer y otros. Fue su primera reaparición en vivo en más de veinte años y un emotivo cierre de una carrera de cincuenta años.

A pesar de su avanzada enfermedad de Parkinson, diagnosticada en 2020, Ozzy se presentó sentado en un trono, con voz aún potente, en un concierto que recaudó 140 millones de libras esterlinas (189 dólares) destinados a instituciones benéficas.

La presentación se emitió vía pay‑per‑view y reunió a 45 000 personas según registros oficiales.

Trayectoria y legado de Ozzy Osbourne

Nacido como John Michael Osbourne el 3 de diciembre de 1948 en Birmingham, Osbourne alcanzó fama mundial en 1968 al fundar Black Sabbath, donde fue protagonista de temas icónicos como Paranoid, War Pigs e Iron Man.

Tras su salida del grupo en 1979, inició una carrera en solitario con álbumes emblemáticos (Blizzard of Ozz, No More Tears, entre otros) y éxitos como Crazy Train y Mr. Crowley. Además, se convirtió en figura pública con el reality The Osbournes, emitido entre 2002 y 2005.

Osbourne fue incluido en el Rock & Roll Hall of Fame con Black Sabbath en 2006 y de forma individual en 2024. Vendió más de 100 millones de discos y dejó un legado innegable en la historia del heavy metal.

Salud y últimos años

Desde 2019, enfrentó múltiples problemas de salud: una gripe que derivó en infección respiratoria, estafilococo, neumonía y numerosos accidentes domésticos. Las complicaciones motivaron posponer su gira de 2020, hospitalizaciones e incluso ingreso en UCI.

En 2020 fue diagnosticado de Parkinson tipo II, y a lo largo de los últimos años sufrió de enfisema pulmonar, lesiones cervicales y espinales que requirieron cirugías. En 2023 anunció su retiro de los escenarios, aunque aceptó el concierto de julio como final extraordinario.

Anuncio familiar y reacciones

La familia confirmó hoy el deceso de Ozzy mediante un comunicado: “Con una tristeza indescriptible informamos del fallecimiento de nuestro querido Ozzy Osbourne esta mañana. Estaba con su familia, rodeado de mucho cariño. Rogamos respeto por nuestra privacidad”.

En las redes y medios internacionales se han multiplicado los homenajes de fans y figuras del rock, destacando su legado en el género y el impacto cultural que tuvo en varias generaciones.

Impacto cultural y musical

Considerado uno de los pioneros del heavy metal, Osbourne transformó la música de los 1970 con su voz y estilo únicos. Canciones como Paranoid y Crazy Train siguen siendo referencia en festivales y listas de éxitos.

Más allá de su obra musical, Ozzy ingresó a la cultura pop a través de televisión, escándalos, excentricidades y su personaje mediático que inspiró generaciones enteras.

Ozzy Osbourne cierra un capítulo fundamental del rock y el metal. Su muerte no solo marca el final de una era musical, sino el legado de una figura que no solo definió un género, sino también una forma de vida.