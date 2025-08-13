Los pasajes aéreos en Manta subirán por cambios en precios de combustible

Con la firma del Decreto Ejecutivo 83, el presidente Daniel Noboa no solamente cambia el sistema de precios de la gasolinas, sino que suprime el descuento del 40 % al combustible Jet A1 en aeropuertos regionales, con el fin de incrementar ingresos fiscales en USD 52 millones al año. Esto, a su vez, puede hacer que los pasajes aéreos cuesten más.

La medida aplica en Manta, Cuenca, Loja y Santa Rosa, administrados por la Dirección General de Aviación Civil y municipios delegados. Afecta principalmente vuelos nacionales, aunque también podría impactar rutas internacionales hacia Manta, informaron los medios de comunicación.

Detalles del decreto y alcance del cambio

El Decreto Ejecutivo 83, emitido el 11 de agosto de 2025, reformó el Reglamento Codificado de Regulación de Precios de Derivados de Hidrocarburos. Entre sus disposiciones, elimina el descuento del 40 % aplicado al combustible Jet A1, que beneficiaba a aerolíneas que operan desde y hacia aeropuertos gestionados por la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) y por municipios no concesionados, como Cuenca, Manta, Loja y Santa Rosa.

La vocera del Gobierno, Carolina Jaramillo, indicó que con esta medida el Estado percibirá aproximadamente USD 52 millones adicionales al año. La eliminación del beneficio se justifica como parte de la política de eficiencia fiscal.

Impacto en la aviación y precios de pasajes aéreos

La Asociación de Representantes de Líneas Aéreas en el Ecuador (Arlae) alertó sobre el aumento de costos operativos que podría reflejarse en las tarifas de los pasajes aéreos. Las aerolíneas analizan cómo absorberán ese impacto y su traslado al consumidor.

En aeropuertos concesionados como Quito y Guayaquil, donde no se aplicaba el subsidio, no se esperan efectos directos; sin embargo, las rutas hacia o desde las ciudades mencionadas podrían encarecerse.

El especialista en aviación Nicolás Larenas, señaló a Primicias que el combustible Jet A1 representa uno de los costos operativos más altos para las aerolíneas. También advirtió que los pasajes aéreos desde Cuenca ya generaban quejas, por lo que una alza en combustible podría agravar la situación.

Se elimina el 40 % de descuento al Jet A1 para aeropuertos de DGAC y municipios delegados.

Se espera un ingreso fiscal adicional de USD 52 millones anuales para el Estado.

Podrían aumentar los costos operativos de aerolíneas , lo que repercutiría en tarifas aéreas.

No afecta a estaciones concesionadas , como Quito o Guayaquil, aunque sí podría impactar sus rutas vinculadas.

El Jet A1 constituye un componente clave del costo operativo para aerolíneas, especialmente en vuelos nacionales.

El cambio entra en vigencia inmediata desde el 12 de agosto.

Las aerolíneas están evaluando cómo cubrir los costos adicionales.

Contexto sectorial y objetivos del Gobierno

El descuento al Jet A1 buscaba incentivar la conectividad aérea regional, especialmente en aeropuertos con menor tráfico o concesiones. Ahora, al eliminar el subsidio, Ecuador busca mejorar la recaudación fiscal y reasignar recursos a otras áreas.

El cambio forma parte de las reformas incluidas en el Decreto 83, que también actualiza la fórmula para el cálculo de precios de combustibles de uso general, incorporando costos reales y márgenes de rentabilidad.

Larenas recordó en su blog que los boletos para viajar por estos aeropuertos ya están vendidos con anticipación con un precio de Jet A1 subsidiado desde Manta y Cuenca. “Este cambio a último minuto y sin notificación previa a la industria generará un incremento en los costos operativos de las aerolíneas, las cuales ya cobraron un valor, pero con un precio inferior, ¿quién asume ese valor adicional?”, cuestionó.