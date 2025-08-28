Los pagos de la cooperativa CREA comienzan este viernes 29 de agosto, ¡y así se harán!

La Corporación del Seguro de Depósitos (Cosede) anunció el cronograma de pagos para los depositantes de la cooperativa CREA, que atraviesa una liquidación forzosa.

Los desembolsos iniciarán este viernes 29 de agosto del 2025 y se extenderán hasta el jueves 11 de septiembre, según el último dígito de la cédula de identidad.

Último dígito de cédula Fecha de pago 1 29 de agosto 2 1 de septiembre 3 2 de septiembre 4 3 de septiembre 5 4 de septiembre 6 5 de septiembre 7 8 de septiembre 8 9 de septiembre 9 10 de septiembre 0 11 de septiembre

Ese 11 de septiembre también podrán cobrar quienes utilicen pasaporte y las personas jurídicas con cuentas registradas en la cooperativa.

La Cosede garantizó que cada cliente recibirá hasta 32.000 dólares, el monto máximo que cubre el Seguro de Depósitos.

cooperativa CREA: lugares habilitados para el pago

Los pagos de la cooperativa CREA se realizarán en la cooperativa de ahorro y crédito Jardín Azuayo, para depositantes de la provincia del Azuay. Mientras tanto, los clientes de otras provincias del país podrán acercarse a BanEcuador para cobrar su dinero sin inconvenientes.

Raquel Salazar, gerenta de la Cosede, resaltó que el Seguro de Depósitos es un servicio gratuito que protege a personas naturales y jurídicas. La cobertura incluye cuentas de ahorro, corrientes y depósitos a plazo fijo en entidades legalmente constituidas en el sistema financiero.

Requisitos para acceder al Seguro de Depósitos

El 26 de agosto del 2025, el liquidador de la cooperativa CREA entregó la base de datos de beneficiarios a la Cosede. Con esa información, el organismo resolvió el pago inmediato desde el día siguiente, en beneficio de miles de clientes afectados.

La gerenta pidió a los depositantes respetar el calendario establecido. Añadió que a partir del 12 de septiembre cualquier persona podrá cobrar sin importar el número de cédula.

Documentos y canales habilitados

El único requisito para acceder al Seguro de Depósitos es presentar la cédula de identidad vigente junto con una copia legible. Salazar aclaró que no se requieren intermediarios, listas preliminares ni trámites adicionales para retirar el dinero asignado.

La funcionaria reiteró que el procedimiento no tiene costo y que no existen agentes de pago distintos a los oficialmente autorizados. Los desembolsos podrán realizarse en efectivo, transferencia bancaria, cheque certificado de gerencia o apertura de una cuenta en la entidad pagadora.

Cómo verificar si es beneficiario

La Cosede recordó a los clientes de la cooperativa CREA que pueden consultar si son beneficiarios en el portal oficial. El enlace habilitado es www.cosede.gob.ec, donde cada persona podrá validar su inclusión en el Seguro de Depósitos.

El organismo insistió en que el proceso garantiza transparencia y seguridad para todos los afectados. Además, pidió informarse solo a través de los canales oficiales y evitar caer en manos de falsos intermediarios.