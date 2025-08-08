COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 1 mes
Ecuador
Sociedad

Los mejores lugares para visitar en Ecuador durante el feriado del 10 de agosto

Ecuador invita a aprovechar el fin de semana largo para vivir aventuras en la Costa, Sierra, Amazonía o el archipiélago de Galápagos.
Escuchar noticia

•‎

5'

•‎

Escuchar noticia
5 minutos de lectura
Los mejores lugares para visitar en Ecuador durante el feriado del 10 de agosto
Crucita, en Portoviejo, Manabí, Ecuador, se posiciona como uno de los destinos más opcionados a disfrutar en este feriado. Foto: Ministerio de Turismo.
Los mejores lugares para visitar en Ecuador durante el feriado del 10 de agosto
Crucita, en Portoviejo, Manabí, Ecuador, se posiciona como uno de los destinos más opcionados a disfrutar en este feriado. Foto: Ministerio de Turismo.

Elías Sánchez

Redacción ED.

Elías Sánchez

Redacción ED.

Periodista portovejense, nacido el 20 de agosto de 1984. Licenciado en Ciencias de la Comunicación,... Ver más

[email protected]

El feriado del 10 de agosto, que conmemora el Primer Grito de Independencia, se trasladará al lunes 11 de agosto de 2025, generando un puente vacacional de tres días que invita a los ecuatorianos a explorar los destinos turísticos más espectaculares del país.

Este fin de semana largo, que abarca del sábado 9 al lunes 11 de agosto, es una oportunidad ideal para descubrir la riqueza natural, cultural e histórica de los “cuatro mundos” de Ecuador: Costa, Sierra, Amazonía y Galápagos

Costa: aventura y relax en Crucita, Manta y Puerto López

En la provincia de Manabí, Crucita es un destino costero que combina aventura y tranquilidad. Sus condiciones de viento atraen a turistas de todo el mundo, quienes pueden disfrutar de vuelos en parapente con vistas espectaculares del océano Pacífico. La extensa playa de arena dorada es perfecta para caminatas, deportes acuáticos o simplemente relajarse. Durante el feriado, los restaurantes locales ofrecen delicias como ceviche de camarón, viche de pescado y bolones.

A una hora de distancia, Manta, es otro lugar vibrante que combina mar, cultura y gastronomía. La playa El Murciélago es ideal para surf, caminatas o disfrutar del atardecer en el malecón. El Parque del Marisco y el Mercado de los Mariscos ofrecen platos típicos como encocado de langosta y corviche. 

Puerto López también se destaca durante agosto por el avistamiento de ballenas jorobadas, que migran a las cálidas aguas del Pacífico entre junio y septiembre. Embarcaciones turísticas ofrecen recorridos para observar este espectáculo natural, complementado con actividades como senderismo, buceo y snorkel. Lugares cercanos, como la playa de Los Frailes en el Parque Nacional Machalilla, ofrecen arenas blancas y aguas cristalinas ideales para un día de relajación.

Los mejores lugares para visitar en Ecuador durante el feriado del 10 de agosto
La playa Los Frailes, ubicada dentro del Parque Nacional Machalilla, en Manabí, Ecuador, es famosa por su arena blanca, aguas cristalinas y entorno virgen, rodeada de acantilados y bosque seco.

Sierra: biodiversidad en el Parque Nacional Cajas

Para los amantes de la naturaleza, el Parque Nacional Cajas, ubicado cerca de Cuenca en la provincia de Azuay, es una joya de la Sierra ecuatoriana. Este parque, con más de 200 lagunas y una rica biodiversidad, es perfecto para caminatas, observación de aves y fotografía de paisajes andinos. A 4000 metros de altura, los visitantes pueden disfrutar de un entorno prístino con flora y fauna únicas. Las haciendas cercanas ofrecen experiencias de turismo rural, como cabalgatas y gastronomía local.

Los mejores lugares para visitar en Ecuador durante el feriado del 10 de agosto
El Parque Nacional Cajas, ubicado en la provincia de Azuay, Ecuador, es un santuario natural de páramo andino, famoso por sus lagunas cristalinas, paisajes montañosos de formas caprichosas y su biodiversidad única.

Galápagos: el paraíso

Las Islas Galápagos, a 1000 kilómetros de la costa, son un destino incomparable para quienes buscan una experiencia única. La Isla Santa Cruz, con su Estación Científica Charles Darwin y la playa de Tortuga Bay, es ideal para observar tortugas gigantes, iguanas marinas y aves endémicas. Actividades como snorkel y kayak permiten explorar la vida marina, mientras que los recorridos guiados garantizan un turismo responsable en este Patrimonio Natural de la Humanidad. Aunque requiere más planificación, el feriado es una gran oportunidad para visitar este archipiélago.

Los mejores lugares para visitar en Ecuador durante el feriado del 10 de agosto
Las Islas Galápagos, situadas en el Océano Pacífico y parte de Ecuador, son un archipiélago volcánico conocido mundialmente por su biodiversidad única y especies endémicas que inspiraron la teoría de la evolución.

Cultura e historia en Cuenca

Cuenca, en la provincia de Azuay, ofrece una combinación de atractivos naturales y culturales. Durante el feriado, la ciudad prepara una agenda especial con eventos como “Celebramos la Cultura”, que incluye retretas de la Banda Municipal y danzas tradicionales en la Plaza de la Administración. El Planetario Municipal Ciudad de Cuenca propone funciones para explorar el cosmos, mientras que exposiciones como “Calle Dentro” en la Casa Patrimonial Municipal Márquez destacan el arte urbano local. Además, el Pasaje Santa Ana, junto a la Catedral de la Inmaculada Concepción, es un espacio cultural vibrante para disfrutar de arte y gastronomía.

Los mejores lugares para visitar en Ecuador durante el feriado del 10 de agosto
Cuenca, conocida como la ‘Atenas del Ecuador’, es una ciudad encantadora y rica en historia, famosa por su arquitectura colonial, sus ríos que la atraviesan, y su centro histórico declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad.

Guayaquil y la Isla Santay, naturaleza y turismo rural

En la provincia de Guayas, Guayaquil ofrece opciones como la Isla Santay, accesible por un puente peatonal o en lancha desde el Malecón 2000. Este destino es ideal para caminatas, observación de aves y paseos en bicicleta en un entorno ecológico. Por $6, los visitantes pueden disfrutar de un recorrido fluvial por el río Guayas. Además, en la provincia de Guayas, comunidades como Puná permiten avistamientos de delfines y experiencias de turismo rural, como la elaboración de queso fresco o la siembra de cacao.

Los mejores lugares para visitar en Ecuador durante el feriado del 10 de agosto
La Isla Santay, ubicada en el río Guayas entre las ciudades de Guayaquil y Durán, en Ecuador, es un área protegida. Es conocida por su importante biodiversidad y ser un refugio natural en medio de la ciudad.

Un feriado para reconectar

El puente vacacional del 10 al 11 de agosto de 2025 es una oportunidad para reconectar con la historia, la cultura y la naturaleza de Ecuador. Desde las alturas andinas hasta las playas de la Costa, pasando por la selva amazónica y las islas encantadas de Galápagos, el país ofrece destinos para todos los gustos. Planifica tu viaje, descubre los “cuatro mundos” y apoya el turismo sostenible que dinamiza la economía local.

Feriado 10 de agosto: cuánto te deben pagar si trabajas ese día

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Quién es José Arroyo, el alcalde de Pujilí y primera autoridad LGBTI electa, ahora detenido por peculado

El secreto detrás de las pupusas, el plato más querido por los salvadoreños

Iñigo Martínez se unirá a Cristiano Ronaldo y Joao Félix en Al Nassr

Feriado del 10 de agosto: Inocar advierte sobre oleaje moderado en Ecuador

El Nacional pierde juicio por deudas con Jerry Parrales y suma más problemas económicos

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Quién es José Arroyo, el alcalde de Pujilí y primera autoridad LGBTI electa, ahora detenido por peculado

El secreto detrás de las pupusas, el plato más querido por los salvadoreños

Iñigo Martínez se unirá a Cristiano Ronaldo y Joao Félix en Al Nassr

Feriado del 10 de agosto: Inocar advierte sobre oleaje moderado en Ecuador

El Nacional pierde juicio por deudas con Jerry Parrales y suma más problemas económicos

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Quién es José Arroyo, el alcalde de Pujilí y primera autoridad LGBTI electa, ahora detenido por peculado

El secreto detrás de las pupusas, el plato más querido por los salvadoreños

Iñigo Martínez se unirá a Cristiano Ronaldo y Joao Félix en Al Nassr

Feriado del 10 de agosto: Inocar advierte sobre oleaje moderado en Ecuador

El Nacional pierde juicio por deudas con Jerry Parrales y suma más problemas económicos

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO