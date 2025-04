Los lobos terribles de ‘Juego de Tronos’ generan más debate: la creación de Rómulo, Remo y Khaleesi

Sigue el debate, la fascinación y cautela. En un laboratorio de biotecnología, tres lobos terribles, inspirados en los míticos huargos de Juego de Tronos, fueron traídos de vuelta a la vida. Colossal Biosciences, una empresa especializada en biotecnología, logró revivir a estos imponentes predadores. Estos lobos se extinguieron hace más de 12.500 años, y el avance fue posible utilizando ADN de fósiles. Este avance marca el primer caso de “desextinción” de la historia, generando tanto admiración como cuestionamientos sobre los riesgos y dilemas éticos involucrados.

El regreso del lobo terrible: un avance científico sin precedentes

El concepto de “desextinción” dejó de ser parte de la ciencia ficción para convertirse en una realidad tangible. Colossal Biosciences, una empresa pionera en biotecnología, anunció la creación de los primeros lobos terribles en la historia. Estos lobos, conocidos científicamente como Canis dirus, fueron recreados mediante una serie de complejas modificaciones genéticas. El trabajo se dio a partir de ADN extraído de fósiles de entre 11.500 y 72.000 años de antigüedad.

Rómulo, Remo y Khaleesi, los tres cachorros creados, son los primeros ejemplares de una especie extinta hace más de 12.500 años. Los animales nacieron como resultado de una combinación de ADN de lobos grises modernos (Canis lupus) y restos fósiles del lobo terrible. A través de la técnica CRISPR, se editaron aproximadamente 20 genes en los lobos grises, replicando algunas de las características más destacadas de los lobos terribles.

La técnica detrás de la creación

El proceso comenzó con la extracción de ADN de un diente de 13.000 años y un cráneo de 72.000 años. A partir de esta información genética, los científicos de Colossal Biosciences insertaron las modificaciones necesarias en las células de lobos grises, utilizando herramientas avanzadas de edición genética como CRISPR. Este proceso permitió la creación de embriones que fueron implantados en hembras de perros, que luego parieron a los cachorros.

Rómulo y Remo, los machos, tienen ahora seis meses, mientras que Kahleesi, la hembra, acaba de cumplir tres meses. Estos cachorros no solo son una maravilla científica, sino que también han sido bautizados con nombres que evocan a los huargos de la popular serie Juego de Tronos, lo que aumenta su simbolismo cultural.

Los lobos terribles: un animal icónico y olvidado

Los Canis dirus, conocidos popularmente como lobos terribles, habitaron el continente americano durante el Pleistoceno, hace entre 3,5 y 2,5 millones de años. Según los datos disponibles se extinguieron hace unos 13.000 años, coincidiendo con el fin de la última glaciación. Estos lobos eran más grandes y robustos que los lobos grises actuales. Tenían una musculatura desarrollada y mandíbulas poderosas capaces de cazar grandes presas como mamuts jóvenes y bisontes. Su desaparición, según los expertos, estuvo relacionada con el cambio climático y la competencia con otras especies, incluidos los seres humanos.

A pesar de su extinción, los lobos terribles siguen siendo una figura central en la cultura popular, inspirando desde Juego de Tronos hasta videojuegos como World of Warcraft, donde se representan como bestias gigantes y temibles.

Avances científicos y su impacto en la biotecnología

La creación de estos «lobos terribles» no es solo un logro histórico en el campo de la biotecnología, sino que abre un abanico de posibilidades en diversas áreas científicas. Colossal Biosciences ha declarado que la tecnología utilizada podría aplicarse en la conservación de especies en peligro de extinción. Mediante la edición genética, se podrían mejorar las características de los animales actuales. Dicen que esto podría hacer frente a las amenazas de la extinción en un mundo cada vez más afectado por el cambio climático y la pérdida de biodiversidad.

El proceso también tiene el potencial de servir en la restauración ecológica. Los defensores de la desextinción argumentan que reintroducir especies extintas, como los lobos terribles, podría restaurar equilibrios ecológicos perdidos. Si bien este no es el caso de los lobos terribles, cuya reintroducción no está prevista, el estudio de estos animales en cautiverio podría proporcionar valiosos conocimientos sobre los ecosistemas del Pleistoceno y las interacciones entre especies de la época.

Los riesgos y dilemas éticos

Sin embargo, el regreso de los lobos terribles no está exento de críticas y preocupaciones. Un grupo de científicos y ecologistas advierte que la reintroducción de especies extintas podría alterar gravemente los ecosistemas modernos. Aunque estos animales no serán liberados en la naturaleza, las implicaciones de su existencia en cautiverio son un tema debatido. Según expertos en biotecnología, los lobos terribles modificados genéticamente no desempeñarían los mismos roles ecológicos que sus ancestros, lo que podría tener consecuencias impredecibles para los ecosistemas actuales.

El debate ético también es fundamental. ¿Es correcto manipular la genética de los seres vivos de esta manera? La desextinción plantea una pregunta filosófica importante sobre el papel de la humanidad en la naturaleza. ¿Debemos “jugar a ser Dios” y modificar la vida de forma tan radical, o es nuestra responsabilidad reparar los daños causados por nuestra intervención en el medio ambiente?

Un futuro incierto

Aunque los logros científicos de Colossal Biosciences son innegables, los riesgos asociados a la edición genética y la desextinción son aún inciertos. Expertos también destacan que la creación de estos lobos terribles no es una verdadera desextinción, sino una reconstrucción aproximada, lo que genera dudas sobre la autenticidad de los animales y su comportamiento en comparación con los lobos terribles originales.

En este contexto, el caso de los lobos terribles creados por Colossal Biosciences es solo el comienzo de un debate más amplio sobre el uso de la biotecnología para revivir especies extintas. Mientras la ciencia avanza, también lo hacen las preguntas sobre los límites de la intervención humana en la naturaleza.

Hay fascinación y cautela

El caso de los lobos terribles obliga a reflexionar sobre las capacidades de la biotecnología y los dilemas éticos, ecológicos y filosóficos que surgen al manipular la vida. Como dijo Daniel Salamone, presidente del CONICET, este avance genera un “doble sentimiento”. Él asegura que hay fascinación y cautela. Mientras la biotecnología sigue su curso, los debates sobre la desextinción, la conservación y el bienestar animal continuarán.