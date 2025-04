Los Latin Grammy Awards 2025 se celebrarán el 13 de noviembre, en Las Vegas

La Academia Latina de la Grabación anunció que los Latin Grammy Awards 2025 (Premios Grammy Latinos) se realizarán el 13 de noviembre en Las Vegas, Estados Unidos, para celebrar la excelencia en la música latina.

La entidad organizadora confirmó que la 26ª edición de los Latin Grammy se llevará a cabo en el MGM Grand Garden Arena, un recinto que ha albergado la ceremonia en 14 ocasiones previas. Además, la gala será transmitida en vivo por Univisión durante tres horas.

Las nominaciones se anunciarán el próximo 17 de septiembre, a través de una transmisión virtual, según informó la organización.

Manuel Abud, CEO de la Academia Latina de la Grabación, dijo que se sienten orgullosos “de llevar nuevamente la pasión y creatividad de la música latina a Las Vegas”.

Detalles de la semana Latin Grammy

La ceremonia será el evento principal de la Latin Grammy Week, que incluirá actividades como el Leading Ladies of Entertainment (Mujeres Líderes del Entretenimiento), el Best New Artist Showcase (Mejor Nuevo Artista), la Special Awards Presentation (Entrega de premios especiales), la Nominee Reception (Recepción de Nominación) y la Person of the Year Gala (Gala de la Persona del Año).

Estos eventos, organizados con Miami-Dade County y la Greater Miami Convention & Visitors Bureau, se realizarán en diversos puntos de Las Vegas. La academia destacó que estas actividades promueven la cultura latina y apoyan a nuevos talentos.

25 años de historia musical

Los Latin Grammy Awards, establecidos en 2000, reconocen la excelencia en la música latina en categorías como pop, urbana, tropical y regional mexicana.

En 2024, la 25ª edición se celebró en Miami, donde Carlos Vives fue honrado como Persona del Año. Mientras que artistas como Édgar Barrera, con nueve nominaciones, y Karol G, con ocho, lideraron las candidaturas.

La ceremonia de 2023 se realizó en Sevilla, España, marcando su primera edición fuera de Estados Unidos.

Para la edición 2025, la academia introdujo nuevas categorías, como Mejor Música para Medios Visuales y Mejor Canción de Raíces. Además de un campo de Música Electrónica Latina.

El período de elegibilidad abarca del 1 de junio de 2024 al 31 de mayo de 2025, con la primera ronda de votación del 24 de julio al 5 de agosto de 2025.

La Academia Latina de la Grabación, con más de 20.000 miembros, consolida su rol como autoridad global en música latina.

Los Latin Grammy Awards 2025 destacarán la diversidad y el impacto de los creadores latinos. Esto bajo el lema “La Noche Más Importante de la Música Latina”.