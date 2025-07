“¡Los Gringo Hunters arrasan! La serie mexicana que conquista Netflix y no te puedes perder”

Los Gringo Hunters , la nueva serie mexicana que se estrenó este miércoles 9 de julio de 2025 en Netflix , está dando de qué hablar. Este drama policial, inspirado en hechos reales, sigue a una unidad de élite de la policía mexicana en Tijuana que se dedica a capturar fugitivos estadounidenses que huyen al sur para escapar de la justicia. ¿El motivo? Muestra la fuerza y ​​el ingenio de los agentes mexicanos mientras enfrentan dilemas morales y un complot oscuro dentro de sus filas.

Basada en un reportaje de The Washington Post sobre la Unidad de Enlace Internacional , esta serie de 12 episodios combina acción, suspenso y un toque de humor. Protagonizada por Harold Torres , Mayra Hermosillo , Manuel Masalva y Andrew Leland Rogers , Los Gringo Hunters no solo entretiene, sino que rompe estereotipos. “Por fin una serie que muestra a México como un lugar donde se hace justicia, no como un refugio de criminales”, comentó@TuSpoilerMxen X.

Un mensaje poderoso en esta serie mexicana

La producción, a cargo de Woo Films , Redrum e Imagine Entertainment , se grabó en Tijuana y Ciudad de México, dándole una vibra súper auténtica. La serie destaca por su narrativa ágil, con casos episódicos que te mantienen enganchado y una trama central que explora las tensiones dentro del equipo.

A diferencia de otras series policiacas, Los Gringo Hunters apuesta por mostrar la colaboración binacional entre México y Estados Unidos, alejándose de narrativas xenófobas. También aborda temas actuales como las tensiones migratorias, ofreciendo una perspectiva fresca sobre el trabajo policial en la frontera.

El elenco tuvo un entrenamiento intenso, incluyendo prácticas de tiro, para darle realismo a las escenas. La serie se nutre de casos reales, como la captura de un millonario acusado de fraude en Baja California .

¿Listo para maratonear Los Gringo Hunters?

Con directores como Alonso Álvarez y Adrián Grunberg , y un reparto que incluye a José María Yazpik y Damián Alcázar , Los Gringo Hunters promete ser una de las apuestas más fuertes de Netflix este año. Disponible desde este 9 de julio, esta serie no solo te hará vibrar con sus persecuciones, sino que te hará reflexionar sobre la justicia en la frontera.