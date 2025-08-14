Los días de agosto se sienten más el frío. ¿Continuarán las bajas temperaturas?

El frío de las mañanas ha sorprendido a muchas personas que deben salir abrigados. La mañana de este miércoles 13 de agosto, Portoviejo amaneció nublado y con una leve llovizna.

Estrella Peñafiel vive en la calle Che Guevara, y aseguró que en las noches y en las mañanas es cuando más se siente el frío en esta zona alta de Portoviejo. “Siempre cuando salgo tengo que salir bien abrigada”, comentó Peñafiel, quien la mañana de este miércoles caminaba abrigada en el centro de Portoviejo.

Según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), la temperatura de este miércoles 13 de agosto fluctuó entre los 21 y 28 grados centígrados (°C).

Los días son más fríos que el 2024

Los datos de la estación La Teodomira del Inamhi revelan un cambio notable en las temperaturas. Comparando con los meses del verano del 2024, los días de este año muestran mínimas más bajas.

En 2024, las temperaturas máximas de agosto oscilaron entre 28°C y 34.2°C, mientras que las mínimas estuvieron entre 20°C y 22.6°C. En lo que va del mismo mes del 2025, las máximas varían de 28.2°C a 34°C y las mínimas alcanzan los 20.6°C y 21.8°C. Sin embargo, la sensación térmica es más baja y se siente más el enfriamiento en las noches y en la madrugada.

En junio de este año, la temperatura mínima alcanzó los 29.5°C, mientras que en el mismo mes del 2024 la mínima fue de 20.1°C. En el mes de julio, en cambio, no hubo mayor variación con la temperatura mínima que alcanzó los 19.6 grados.

Fernando Burgos, habitante de Portoviejo, considera que el frío es propio de la época del verano. “En las noches hay que dormir abrigado y arroparse bien, porque si no nos ataca el resfrío”, comentó Burgos, al mencionar que por estos meses ha guardado sus camisetas y sale con camisa mangas larga.

Pronósticos de la temperatura

Según el pronóstico del Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño (CIIFEN), existe una mayor probabilidad de temperaturas mínimas por encima de lo normal en parte de Ecuador, hasta el mes de septiembre.

Los médicos advierten que estos cambios de temperatura pueden afectar la salud. Las variaciones bruscas, especialmente en personas mayores o con enfermedades respiratorias, aumentan el riesgo de resfriados y neumonía. Aseguran que las bajas temperaturas de la mañana y de las noches, pueden debilitar el sistema inmunológico si no se toman precauciones.