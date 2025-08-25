Los acuerdos sorpresa que consiguió Daniel Noboa en su gira por Brasil, Uruguay y Argentina

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa Azin, completó una gira oficial por Brasil, Uruguay y Argentina, logrando acuerdos de cooperación en seguridad y comercio, según informó la vocera presidencial, Carolina Jaramillo Garcés, en una rueda de prensa el lunes 25 de agosto de 2025.

El propósito de la visita fue fortalecer la integración regional y reanudar el diálogo al más alto nivel.

La funcionaria destacó que la visita a Brasil fue la primera de un mandatario ecuatoriano en 18 años. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva calificó el encuentro como un “nuevo impulso” para las relaciones bilaterales.

Como resultado de la reunión, Ecuador consiguió que el banano deshidratado ingrese al mercado brasileño de inmediato, y se espera que el banano fresco lo haga a finales de 2025. Además, Brasil mostró interés en reanudar las importaciones de camarón ecuatoriano.

A partir de 2026, se reanudarán los vuelos directos entre São Paulo y Quito, lo que impulsará el turismo y los vínculos culturales. En materia de seguridad, los mandatarios anunciaron la apertura de agregadurías policiales en Quito y Brasilia.

La cooperación conjunta abordará el crimen organizado transnacional, el narcotráfico, la minería ilegal y la trata de personas. También se suscribieron acuerdos en desarrollo social, tecnología e innovación, y temas agrarios.

Alianza con Uruguay contra la delincuencia

La vocera Jaramillo también resaltó la visita de Noboa a Uruguay, donde se reunió con el presidente Yamandú Orsi. La cita permitió la firma de dos acuerdos de cooperación.

Uno se centra en la lucha contra la delincuencia organizada, incluyendo el narcotráfico, la minería ilegal y el tráfico ilícito de migrantes. El segundo acuerdo se firmó entre los ministerios de Defensa de ambos países, fortaleciendo la colaboración en seguridad.

Cooperación en seguridad con Argentina

Jaramillo reiteró que la reunión oficial entre Daniel Noboa y Javier Milei permitió analizar temas en común como la seguridad ciudadana y la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Los líderes también abordaron la apertura comercial y las oportunidades de inversión.

Entre los resultados de esta cita, se estableció la apertura de una agregaduría policial en Argentina. Se exploraron también nuevas conexiones aéreas y la posibilidad de ampliar la oferta de productos ecuatorianos en el mercado argentino. Se firmaron acuerdos para reforzar la integridad pública y la lucha contra la corrupción.

Adicionalmente, se suscribieron pactos contra el lavado de activos y otros delitos. Los ministros del Interior de Ecuador y Argentina también firmaron un acuerdo para prevenir la violencia y fortalecer la seguridad.

Para continuar posicionando a Ecuador como un centro para la inversión extranjera, la vocera Jaramillo informó que el presidente Noboa iniciará el 26 de agosto una visita a Japón. Posteriormente, viajará a Vietnam del 30 de agosto al 1 de septiembre.