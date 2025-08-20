Sentencian a hombre que violó a su hija desde que tenía 7 años, en Esmeraldas

Milton Leonel A. O., fue sentenciado a 29 años y cuatro meses de prisión en Esmeraldas, Ecuador, por violar a su hija adolescente desde que tenía 7 años. Ocurrió en la comunidad de Galera, cantón Muisne. La Fiscalía demostró que el agresor aprovechaba la convivencia para cometer los abusos, restringiendo a la víctima todo contacto externo

En la comunidad rural de Galera, cantón Muisne, provincia de Esmeraldas, un caso de extrema gravedad conmocionó a los habitantes. Milton Leonel A. O., un hombre de edad no especificada, fue condenado el 20 de agosto de 2025 a 29 años y cuatro meses de prisión por el delito de violación agravada contra su propia hija. La adolescente sufrió abusos desde los 7 años.

El tribunal

El Tribunal de Garantías Penales de Esmeraldas acogió las agravantes presentadas por la Fiscalía, que demostró la sistematicidad y crueldad de los hechos. Los abusos comenzaron en 2016, cuando la víctima, entonces una niña, vivía con su padre y su madrastra en la misma vivienda. Según la investigación de la Fiscalía General del Estado, el agresor aprovechaba los momentos en que se encontraba a solas con su hija para perpetrar las agresiones sexuales.

Con el tiempo, aisló a l adolescente del mundo exterior: dejó de asistir a clases y se le restringió cualquier contacto con vecinos o familiares. Este encierro permitió que los abusos continuaran durante años. El caso salió a la luz gracias a la alerta de moradores de Galera, quienes notaron la ausencia prolongada de la hija del agresor en actividades escolares y sociales.

La Policia intervino

La Policía Nacional, a través de la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen), intervino tras recibir las denuncias. Al realizar una valoración médica, las autoridades descubrieron que la adolescente tenía 24 semanas de embarazo, producto de las agresiones.

En su testimonio, la hija señaló a su padre como el responsable. Ella reveló que los abusos persistieron hasta la noche previa a la intervención policial, en octubre de 2016.

Investigación y Proceso Judicial

La Fiscalía inició el proceso contra Milton Leonel A. O., el 24 de octubre de 2016, tras la aprehensión del agresor. Durante la audiencia de juzgamiento, celebrada en 2025, la fiscal a cargo presentó un conjunto de pruebas contundentes: que confirmó la agresión sexual, y el informe médico, que documentó el embarazo de la víctima.

Además, se incluyeron el informe social preliminar y de seguimiento de Aldeas Infantiles, institución que acogió a la adolescente tras su rescate, así como el acta de entorno social y el informe pericial de psicología forense, que evaluó el impacto psicológico en la hija del agresor.

Testimonio y sentencia

El testimonio anticipado de la menor fue clave para sustentar la acusación. El Tribunal de Garantías Penales determinó la responsabilidad de Milton Leonel A. O., por el delito de violación agravada, tipificado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), que establece penas de hasta 29 años y cuatro meses cuando el delito se comete contra menores de edad por parte de un familiar directo.

La sentencia incluyó una multa de 66 salarios básicos unificados, equivalente a $30,360 en 2025, y el pago de $60,000 como reparación integral a la víctima. (27)