Compártelo con tus amigos:

Meghan Markle, de 43 años, estrena With Love, Meghan en Netflix, mezclando cocina, jardinería y charlas con famosos en ocho episodios llenos de revelaciones y amor.

¡La duquesa está on fire! En With Love, Meghan, Meghan Markle nos lleva a un mundo de recetas caseras, trucos de jardinería y charlas con invitados top como Mindy Kaling y Abigail Spencer. La serie, de ocho episodios de unos 33 minutos cada uno, es un viaje por su vida en California. Desde cosechar miel con traje de apicultora hasta preparar focaccia con amigos, Meghan muestra su lado más relajado y auténtico. Y sí, el Príncipe Harry aparece en un cameo, ¡hasta con sus perros Pula y Guy robando cámara!

El estreno ya tiene a las redes zumbando. Mindy Kaling dijo en la serie: “Estar en la cocina de Meghan fue uno de los momentos más glamorosos de mi vida”. En X, un fan escribió: “Meghan Markle en With Love, Meghan es todo lo que necesitábamos: clase y vibras caseras”. Otro comentó: “Harry haciendo cameos con los perros, me muero de amor”. La serie, producida por Archewell Productions, está dando de qué hablar, y no es para menos.

Esto no es nuevo para Meghan Markle. Antes de ser duquesa, ya compartía recetas y tips en su blog The Tig, cerrado en 2017. Ahora, con With Love, Meghan, retoma esa pasión, pero a lo grande. La serie, retrasada desde enero por los incendios en Los Ángeles, refleja su vida post-royal: sin protocolos, solo ella, su familia y su amor por lo simple. Comparada con Harry & Meghan (2022), este show es más ligero, sin dramas reales, solo buen rollo y estética impecable.

¿Un hit o un intento más de Meghan Markle?

La crítica está dividida . Algunos la llaman “un escape aspiracional”, otros dicen que es “solo Meghan siendo Meghan”. Sea como sea, la duquesa no se rinde. Tras el éxito mixto de proyectos como Polo en diciembre pasado, este es su primer show en solitario con Netflix bajo su deal de 100 millones de dólares. ¿El veredicto? Toca maratonearla para decidir. Así que, ¿listos para un poco de amor al estilo Meghan Markle? ¡A darle play!

Kerlley Ponce