Liverpool inicia defensa del título en la Premier League con victoria ante Bournemouth

Liverpool FC derrotó 4-2 a AFC Bournemouth este viernes 15 de agosto de 2025 en Anfield, Liverpool, Inglaterra, en el partido inaugural de la Premier League 2025-26, consolidando su arranque como campeón defensor.

El Liverpool, dirigido por Arne Slot, tomó la delantera al minuto 37 con un gol de Hugo Ekitike, quien debutó en la Premier League tras un pase de Alexis Mac Allister. En el segundo tiempo, Cody Gakpo amplió la ventaja al 49’ con un disparo preciso al ángulo inferior, asistido por Ekitike.

Reacción Bournemouth y remontada de Liverpool

Bournemouth, sin embargo, reaccionó con un doblete de Antoine Semenyo. El primero llegó al 64’, tras un centro de David Brooks, y el segundo al 76’, luego de una corrida desde su propio campo. Cuando el empate parecía sellado, Federico Chiesa, ingresado al 82’, marcó un gol de volea al 88’ tras un balón suelto, y Mohamed Salah cerró la victoria al 90+4’ con un disparo al ángulo.

El partido, que tuvo una asistencia de 60,315 espectadores, incluyó una pausa en el primer tiempo por una tormenta de granizo y un emotivo homenaje a los fallecidos Diogo Jota y André Silva.

El encuentro fue arbitrado por Anthony Taylor, con Michael Oliver en el VAR. Un posible penal por mano de Marcos Senesi no fue sancionado tras revisión.

Actuaciones destacadas del Liverpool

Hugo Ekitike brilló en su debut con un gol y una asistencia, explotando los espacios. Cody Gakpo aportó un gol clave, mientras Federico Chiesa, entrando desde el banquillo, marcó el gol de la victoria. Mohamed Salah, con su gol al 90+4’, extendió su récord de anotar en todos los partidos inaugurales desde 2017. Por Bournemouth, Semenyo destacó con un doblete.

Panorama de la temporada

La victoria posiciona al Liverpool como líder provisional tras la Fecha 1, sumando tres puntos con 4 goles a favor y 2 en contra. Bournemouth, pese a la derrota, mostró competitividad, apoyado por un 55% de posesión y 10 disparos. La Premier League 2025-2026 continuará con nueve partidos entre el 16 y 18 de agosto, incluyendo el debut del Chelsea de Moisés Caicedo contra Crystal Palace el 17 de agosto.

El Liverpool enfrentará al Newcastle el 25 de agosto por la Fecha 2, mientras Bournemouth recibirá al Wolverhampton. Con este arranque, los Reds refuerzan su candidatura al título, mientras los Cherries buscarán sumar en casa.