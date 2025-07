¿Listo para Blood of My Blood? La precuela de Outlander que te hará suspirar

¡El universo de Outlander se expande! La esperada precuela, Outlander: Blood of My Blood, llegará a las pantallas el 8 de agosto de 2025 en Starz en Estados Unidos, y los fans en Latinoamérica están ansiosos por saber cuándo podrán disfrutarla.

Esta serie, centrada en los padres de Jamie Fraser y Claire Beauchamp, promete romance, drama y viajes en el tiempo. ¿Por qué tanto revuelo? Porque profundiza en las raíces de los personajes que han robado corazones durante años.

Lo que sabemos de Blood of My Blood

La precuela nos llevará a dos épocas: la Escocia del siglo XVIII, con Ellen MacKenzie y Brian Fraser, y la Inglaterra de la Primera Guerra Mundial, con Julia Moriston y Henry Beauchamp. Harriet Slater, Jamie Roy, Hermione Corfield y Jeremy Irvine darán vida a estas parejas. Según Matthew B. Roberts, showrunner, “exploraremos temas universales de amor y sacrificio”. La serie, producida por Sony Pictures Television, ya tiene luz verde para una segunda temporada antes de su estreno.

Los fans en X no esconden su emoción. “¡No puedo esperar por ver a los padres de Jamie! Esto será épico #BloodOfMyBlood”, escribió @FanOutlanderMX. La expectativa crece porque la serie original, basada en las novelas de Diana Gabaldon, ha sido un éxito desde 2014, mezclando romance, historia y ciencia ficción.

¿Cuándo y dónde verla en Latinoamérica?

En Estados Unidos, Blood of My Blood se estrenará el 8 de agosto en Starz, con episodios semanales cada viernes. En Latinoamérica, aún no hay fecha confirmada, pero todo apunta a que llegará vía Disney+, como ha sucedido con temporadas recientes de Outlander. En España, Movistar Plus+ emitirá la serie desde el 9 de agosto, lo que da esperanza de un estreno cercano en la región.

“Si Disney+ no lo trae rápido, voy a viajar en el tiempo yo misma”, bromeó @ClairesDreams en X, reflejando la impaciencia de los fans.

¿Por qué es tan esperada la precuela de Outlander?

Blood of My Blood no solo amplía el universo de Outlander, sino que promete nuevas perspectivas sobre personajes queridos. La serie original conquistó al público con su mezcla de pasión y aventuras intertemporales, y esta precuela busca repetir la fórmula. Además, el rodaje en Escocia asegura paisajes espectaculares, y la participación de Gabaldon como consultora garantiza fidelidad a la saga.

Comparada con otros spin-offs como House of the Dragon, esta precuela tiene el desafío de enganchar tanto a fans de siempre como a nuevos espectadores. Con 10 episodios en su primera temporada, hay espacio para explorar a fondo estas historias de amor.

La cuenta regresiva ha comenzado

Los fans ya marcan el calendario para el 8 de agosto de 2025. Mientras, las redes arden con teorías y memes sobre cómo estas historias conectarán con Outlander. “¿Veremos guiños a Jamie y Claire? ¡Necesito saber ya!”, tuiteó @OutlanderLatam. Si eres fan, prepárate para un viaje al pasado lleno de emociones. Y si aún no conoces Outlander, esta es tu oportunidad de subirte al tren de este drama histórico.