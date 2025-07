Lilo & Stitch rompe récords como la película de Hollywood más taquillera de 2025

La adaptación en live-action de Lilo & Stitch, producida por Disney, se ha consolidado como la película de Hollywood más taquillera de 2025, al superar los 1,001 millones de dólares en recaudación global. Estrenada el 23 de mayo, esta reimaginación del clásico animado de 2002 ha marcado un hito. La cinta se ha convertido en la primera de Hollywood en alcanzar el billón de dólares este año, según datos de Variety. La película, dirigida por Dean Fleischer Camp, ha capturado la atención de audiencias globales. El clip se destaca por su debut récord durante el fin de semana del Día de los Caídos en Estados Unidos.

El filme recaudó 183 millones de dólares en Estados Unidos .Además de 341 millones a nivel mundial en sus primeros cuatro días. Estas cifras superaron el récord previo para el fin de semana del Día de los Caídos, establecido por Top Gun: Maverick en 2022 con 160 millones de dólares. La producción, con un presupuesto de 100 millones de dólares, ha demostrado un retorno financiero excepcional.

Un éxito impulsado por la nostalgia y nuevas audiencias

La película ha resonado tanto con familias como con generaciones más jóvenes, particularmente millennials y Gen Z, quienes crecieron con el filme animado original. Según reportes, el 57% de la audiencia inicial no eran familias, lo que evidencia el atractivo multigeneracional de la historia. En su sexta semana, Lilo & Stitch superó los 400 millones de dólares en la taquilla doméstica, un logro compartido solo con A Minecraft Movie en 2025.

A nivel internacional, la cinta ha brillado en mercados como México, con 67 millones de dólares. En Reino Unido ha alcanzado 49 millones y Francia con 42.5 millones, consolidándose como el estreno de live-action de Disney más exitoso en América Latina. La región latinoamericana aportó cerca de 200 millones de dólares al total global, destacando el impacto cultural de la historia en audiencias diversas.

Récords y proyecciones a futuro

El éxito de Lilo & Stitch no se limita a la taquilla. La película ha superado a A Minecraft Movie, que recaudó 955.1 millones de dólares, para convertirse en la producción de Hollywood más taquillera de 2025. Aunque la cinta china Ne Zha 2 lidera globalmente con 1,899 millones de dólares, el logro de Lilo & Stitch marca un hito para Hollywood, siendo la primera en cruzar el umbral del billón este año. Además, su desempeño ha impulsado el consumo de contenido relacionado en Disney+, con más de 640 millones de horas de visualización de la franquicia.

La cinta, protagonizada por Maia Kealoha como Lilo y con la voz de Chris Sanders como Stitch, ha recibido una aprobación del 93% en Rotten Tomatoes. Además de una calificación “A” en CinemaScore, reflejando una fuerte recepción por parte de la audiencia. Disney ya ha anunciado el desarrollo de una secuela.

Industria Cinematográfica en Hollywood

El éxito de Lilo & Stitch llega en un momento de recuperación para la industria del cine, con un aumento del 18% en taquilla en 2025 frente a 2024, según Comscore. La película, originalmente planeada para Disney+, refleja la estrategia de los estudios de priorizar estrenos en cines para aprovechar la demanda de experiencias teatrales. Este fenómeno, junto con otros títulos familiares como How to Train Your Dragon, subraya el auge de las películas con clasificación PG, que han captado el 41% de los ingresos de taquilla este año.

Lilo & Stitch no solo ha roto récords, sino que ha redefinido el potencial de las adaptaciones en live-action, consolidando su lugar como un fenómeno cultural y comercial en 2025.