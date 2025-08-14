Ligue 1, Premier League y LaLiga inician la temporada este viernes con partidos clave

Las ligas de fútbol de España, Inglaterra y Francia, LaLiga, Premier League y Ligue 1, comienzan la temporada 2025/2026 este 15 de agosto de 2025 en estadios de Europa, marcando el inicio de una nueva campaña con partidos inaugurales que incluyen a clubes como FC Barcelona, Liverpool y PSG, para competir por los títulos domésticos.

LaLiga EA Sports: Barcelona defiende el título

En España, LaLiga EA Sports comienza este viernes con dos partidos. A las 12h00, Girona recibe a Rayo Vallecano en el Estadio Montilivi, y a las 14h30, Villarreal enfrenta a Real Oviedo en el Estadio de la Cerámica. El vigente campeón, FC Barcelona, dirigido por Hansi Flick, debutará el sábado 16 de agosto a las 12h30 ante RCD Mallorca en el Estadio de Son Moix. Por su parte, Real Madrid, ahora bajo la dirección de Xabi Alonso tras la salida de Carlo Ancelotti, jugará su primer partido el martes 19 de agosto a las 14h00 contra Osasuna en el Santiago Bernabéu.

El Real Madrid se reforzó con el joven talento argentino Franco Mastantuono, mientras que Atlético de Madrid, liderado por Diego Simeone, incorporó a Thiago Almada, campeón del mundo con Argentina, tras las salidas de Ángel Correa y Rodrigo De Paul. LaLiga, con 20 equipos y 38 jornadas, concluirá el 24 de mayo de 2026.

Fecha 1 de LaLiga

Viernes 15 de agosto

12h00: Girona vs. Rayo Vallecano

14h30: Villarreal vs. Oviedo

Sábado 16 de agosto

12h30: RCD Mallorca vs. Barcelona

14h30: Alavés vs. Levante

14h30: Valencia vs. Real Sociedad

Domingo 17 de agosto

10h00: Celta de Vigo vs. Getafe

12h30: Athletic Bilbao vs. Sevilla

14h30: Espanyol vs. Atlético de Madrid

Lunes 18 de agosto

14h00: Elche vs. Betis

Martes 19 de agosto

14h00: Real Madrid vs. Osasuna

Premier League: Liverpool busca el bicampeonato

En Inglaterra, la Premier League inicia este viernes con el campeón defensor, Liverpool, enfrentando a Bournemouth a las 14h00 en Anfield. Los Reds, dirigidos por Arne Slot, llegan tras una pretemporada marcada por la pérdida de Diogo Jota y la derrota en la Community Shield. El sábado 16 de agosto, Brighton, con el ecuatoriano Jeremy Sarmiento, se medirá a Fulham a las 09h00 en el Brighton Stadium, mientras que Manchester City jugará contra Wolverhampton Wanderers a las 10h30.

El domingo 17 de agosto, Chelsea, con Moisés Caicedo y reciente campeón del Mundial de Clubes, debutará ante Crystal Palace a las 08h00 en Stamford Bridge. Ese mismo día, a las 10h30, Manchester United se enfrentará a Arsenal en Old Trafford. La Premier League, con 20 equipos y 38 jornadas, finalizará el 24 de mayo de 2026.

Primera jornada de la Premier League

Viernes 15 de agosto

14h00: Liverpool vs. Bournemouth

Sábado 16 de agosto

06h30: Aston Villa vs. Newcastle

09h00: Brighton vs. Fulham

09h00: Sunderland vs. West Ham

09h00: Tottenham vs. Burnley

11h30: Wolves vs. Manchester City

Domingo 17 de agosto

08h00: Chelsea vs. Crystal Palace

08h00: Nottingham Forest vs. Brentford

10h30: Manchester United vs. Arsenal

Lunes 18 de agosto

14h00: Leeds vs. Everton

Ligue 1: PSG Apunta a revalidar su dominio

En Francia, la Ligue 1 también arranca este 15 de agosto con el partido entre Rennes y Olympique de Marsella a las 13h45 en el Roazhon Park. El sábado 16 de agosto, Lens, con el ecuatoriano Jhoanner Chávez, debutará ante Olympique de Lyon a las 10h00 en el Estadio Bollaert-Delelis. El campeón defensor, PSG, que también ganó la Champions League y la Supercopa de Europa en la temporada anterior, iniciará su campaña el domingo 17 de agosto a las 13h45 ante Nantes en el Estadio de la Beaujoire.

El equipo de Luis Enrique, con el ecuatoriano Willian Pacho, buscará mantener su dominio tras conquistar la Ligue 1, la Copa de Francia y la Supercopa de Francia en 2024/2025, aunque cayó en la final del Mundial de Clubes ante Chelsea. La Ligue 1, con 18 equipos y 34 jornadas, finalizará el 16 de mayo de 2026.

Jornada 1 de la Ligue 1

Viernes 15 de agosto

13h45: Rennes vs. Marsella

Sábado 16 de agosto

10h00: Lens vs. Lyon

12h00: Mónaco vs. Le Havre

14h05: Niza vs. Toulouse

Domingo 17 de agosto

08h00: Stade Brestois vs. LOSC

10h15: Auxerre vs. Lorient

10h15: Angers vs. Paris FC

10h15: Metz vs. Racing de Estrasburgo

13h15: Nantes vs. París Saint Germain

Contexto de las ligas europeas

Las tres ligas inician en un contexto de alta expectativa tras un verano con el Mundial de Clubes y movimientos en el mercado de fichajes. En LaLiga, el cambio de entrenador en Real Madrid y las incorporaciones de jugadores como Thiago Almada en Atlético de Madrid generan interés. La Premier League espera una lucha cerrada por el título, con Liverpool, Manchester City, Chelsea y Arsenal como favoritos. En Ligue 1, PSG sigue siendo el principal candidato, pero equipos como Olympique de Marsella y Lyon buscarán sorprender tras los refuerzos de pretemporada.

Todas las ligas respetarán los parones FIFA programados para el 2-10 de septiembre, 7-15 de octubre, 11-19 de noviembre, 23-31 de marzo y 7-15 de junio.

Además, LaLiga y Ligue 1 tendrán un descanso navideño del 22 de diciembre de 2025 al 4 de enero de 2026, mientras que la Premier League no programará partidos el 24 de diciembre.

Partidos destacados de la jornada inaugural

En LaLiga, el debut de Barcelona y Real Madrid genera gran expectativa, especialmente por los cambios en el banquillo madridista y el rendimiento de Lamine Yamal con los culés. La Premier League, el duelo entre Chelsea y Crystal Palace, ambos campeones recientes, y el choque entre Manchester United y Arsenal destacan en la primera jornada. En Ligue 1, el debut de PSG y el partido entre Lens y Lyon serán clave para medir las aspiraciones de los equipos.

Impacto de los refuerzos y cambios

Los movimientos en el mercado de fichajes han renovado las plantillas. En LaLiga, Franco Mastantuono y Thiago Almada son las caras nuevas más destacadas. En la Premier League, Chelsea y Manchester City han fortalecido sus equipos, mientras que en Ligue 1, PSG mantiene su base sólida con incorporaciones como Willian Pacho. Estos refuerzos, junto con los cambios técnicos, prometen una temporada competitiva en las tres ligas.