LigaPro 2025: El Nacional y Barcelona SC buscan puntos vitales en Quito

El Nacional y Barcelona SC disputarán un encuentro crucial de la fecha 24 de la LigaPro 2025 este domingo 10 de agosto a las 18h00 en el estadio Olímpico Atahualpa, Quito, con el objetivo de consolidar sus posiciones en la tabla y acercarse a sus metas en el torneo.

Los ‘militares’, dirigidos por Juan Carlos Pérez, llega al encuentro tras una derrota por 1-0 ante Independiente del Valle en la fecha anterior, lo que los tiene con 25 puntos y una diferencia de gol de -7. Los ‘Puros Criollos’ buscan una victoria que los aleje del cuadrangular de descenso, una zona de riesgo que acecha a los equipos en la parte baja de la clasificación. Por su parte, Barcelona SC, bajo la dirección de Ismael Rescalvo, viene de un triunfo 2-0 ante Orense en el estadio Monumental, consolidándose en el tercer puesto con 41 puntos y una diferencia de +9 goles, en la lucha por alcanzar a los líderes Independiente del Valle y Liga de Quito.

Bajas sensibles en ambos equipos

El Nacional enfrentará el partido con dos ausencias clave en su defensa. Franklin Carabalí está descartado por una lesión muscular, mientras que Anthony Bedoya no estará disponible debido a una suspensión por acumulación de tarjetas amarillas. Estas bajas obligarán a Juan Carlos Pérez a reestructurar su línea defensiva para contener el ataque de Barcelona SC. Además, Edison Caicedo jugará su último partido con El Nacional antes de unirse a Liga de Portoviejo en la Segunda Categoría. La probable alineación de los ‘Puros Criollos’ incluye a David Cabezas en el arco; Bryan Hernández, Andrés Cabezas, José Flor y Adrián Cela en la defensa; Charles Vélez y Edison Caicedo como volantes defensivos; Jeison Chalá, Marcos Mejía y Jonathan Borja como volantes ofensivos, para dejar como ùnico delantero en punta a Djorkaeff Reasco.

Barcelona SC, por su parte, no podrá contar con su delantero Octavio Rivero, quien se encuentra lesionado. Esta baja limita la capacidad ofensiva del equipo, y los médicos han optado por un tratamiento conservador para evitar complicaciones. La responsabilidad en el ataque recaerá en Miguel Parrales y Felipe Caicedo, quienes buscarán llenar el vacío dejado por el uruguayo. El once titular probable de los ‘Toreros’ estará conformado por Ignacio de Arruabarrena en la portería; Bryan Carabalí, Xavier Arreaga, Álex Rangel, y Gustavo Vallecilla en defensa; Jhonny Quiñónez y Jean Montaño en el centro del campo; Braian Oyola, Joaquín Valiente, y Janner Corozo en la creación; y Miguel Parrales como referente ofensivo.

Historial y contexto del clásico

El historial entre ambos equipos es muy parejo. Según datos oficiales, El Nacional acumula 102 victorias, mientras que Barcelona SC tiene 98 triunfos, con 69 empates en sus enfrentamientos. En el último choque, disputado el 18 de abril de 2025 en Guayaquil, Barcelona SC se impuso 1-0 con un gol de Octavio Rivero. Sin embargo, El Nacional logró una victoria contundente por 3-0 en octubre de 2024, lo que alimenta la expectativa de un duelo competitivo. Este encuentro es clave para ambos: los ‘Puros Criollos’ necesitan sumar para alejarse de la zona baja, mientras que los ‘Toreros’ buscan mantenerse en la pelea por el liderato.

Transmisión y entradas

El partido será transmitido en vivo por Zapping Sports y El Canal del Fútbol (ECDF), con cobertura en tiempo real para los aficionados. Las entradas ya están a la venta a través de la plataforma SuperTicket, con precios que varían según la localidad: general USD 15, preferencia USD 15, tribuna USD 25, y palco USD 40 en preventa en línea. En boletería, los costos son ligeramente más altos, y los socios del club tienen descuentos. Además, El Nacional informó que los niños menores de 12 años ingresan gratis con la camiseta del equipo, mientras que las personas con discapacidad y adultos mayores reciben un 50% de descuento.

Expectativa en Quito

El encuentro en el estadio Olímpico Atahualpa promete ser uno de los más atractivos de la fecha 24, no solo por la rivalidad histórica, sino por las circunstancias actuales de ambos equipos. Barcelona SC llega con un esquema sólido, tras mostrar efectividad en ataque y fortaleza defensiva en su última victoria. Por su parte, El Nacional buscará aprovechar su localía para revertir su irregular racha y dar un golpe de autoridad frente a uno de los favoritos del torneo.

Barcelona estará liderado por Janner Corozo y Miguel Parrales que llevan diez y nueve goles esta temporada en la LigaPro, mientras que El Nacional contará con Djorkaeff Reascos y Adrián Cela que han marcado ocho y tres tantos en esta temporada.