Liga de Quito rescató un empate agónico 1-1 ante Manta FC en la fecha 25 de la LigaPro

En un partido cargado de intensidad, Liga de Quito empató 1-1 contra Manta FC este domingo 17 de agosto de 2025, por la fecha 25 de la LigaPro, en el estadio Rodrigo Paz Delgado, Quito. El resultado aleja a los albos del líder Independiente del Valle, que suma 53 puntos, mientras que Liga se queda con 44, son 9 puntos que lo separa de la punta.

El encuentro, mostró a un Liga de Quito dominante pero incapaz de concretar en el primer tiempo. Los albos generaron múltiples ocasiones de peligro, con disparos de Michael Estrada y Lisandro Alzugaray, pero el portero de Manta FC, Félix Zambrano, se convirtió en figura con atajadas clave que mantuvieron el cero en su arco. Por su parte, Manta apostó al contragolpe, teniendo su chance más clara en un mano a mano de Daniel Valencia, neutralizado por Alexander Domínguez.

El Manta FC se puso en ventaja

En la segunda mitad, Liga de Quito intensificó su asedio, pero la falta de precisión en el último pase impidió abrir el marcador. Manta FC, bajo la dirección de Efrén Mera, adoptó una postura más defensiva, replegándose para proteger su arco. Sin embargo, al minuto 75, una gran jugada de Joshue Chalá por la izquierda culminó en un centro preciso que Jostin Almán conectó de cabeza para poner el 1-0 a favor de los atuneros, silenciando a la hinchada en Casa Blanca.

El árbitro Juan Andrade añadió nueve minutos de tiempo extra, y cuando parecía que Manta FC se llevaría los tres puntos, un centro al área en el minuto 90+7 encontró a Bryan Ramírez, quien con un cabezazo impecable igualó el marcador 1-1, desatando la euforia en las gradas. A pesar del empate, la afición albo expresó frustración en redes sociales por la falta de contundencia y un posible error arbitral en el gol de Manta, donde algunos señalaron una falta previa.

Liga de Quito, dirigido por Tiago Nunes, suma dos partidos sin ganar en LigaPro, tras caer 1-0 ante Aucas, y también viene de perder 1-0 contra Botafogo en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. Los albos enfrentarán a Botafogo este jueves 21 de agosto a las 17h00 en Quito, buscando revertir la serie para avanzar a cuartos.