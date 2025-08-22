Liga de Quito remonta a Botafogo y se clasifica a cuartos de final de la Libertadores

Liga de Quito se impuso 2-0 a Botafogo este jueves 21 de agosto de 2025 en el estadio Rodrigo Paz Delgado, Quito, para clasificarse a los cuartos de final de la Copa Libertadores tras ganar la serie 2-1 en el global. Los goles de Gabriel Villamil y Lisandro Alzugaray sellaron la remontada ante el campeón vigente.

El encuentro de vuelta de los octavos de final enfrentó a Liga de Quito contra Botafogo, vigente campeón del torneo, en un estadio Rodrigo Paz Delgado repleto. Los ecuatorianos, que cayeron 1-0 en el partido de ida en Río de Janeiro debido a un gol de Artur Guimarães a los 13 segundos, necesitaban una victoria por al menos dos goles para avanzar directamente o por un gol para forzar penales. La remontada se concretó con un planteamiento ofensivo liderado por el técnico Tiago Nunes.

Primer tiempo: Liga toma la iniciativa

Desde el arranque, Liga de Quito mostró intensidad. A los 5 minutos, un error en la salida de Botafogo permitió a Lisandro Alzugaray probar con un remate que el arquero John controló sin problemas. Dos minutos después, a los 7 minutos, Gabriel Villamil abrió el marcador con un derechazo esquinado que, tras un desvío, superó a John, igualando el global 1-1. A los 12 minutos, Ricardo Adé estuvo cerca del segundo con un disparo de larga distancia que se fue desviado.

La presión alta de Liga generó más oportunidades. A los 19 minutos, Jeison Medina ganó un tiro de esquina tras una jugada individual. Botafogo respondió a los 24 minutos con un remate alto de Jefferson Savarino, pero los locales mantuvieron el dominio. A los 30 minutos, los albos aprovecharon las fallas defensivas de Botafogo, aunque un remate de Medina a los 35 minutos careció de dirección. Cuatro minutos después, Bryan Ramírez intentó con su pierna inhábil, pero el balón se perdió en la tribuna.

Segundo tiempo: El penal decisivo

En la segunda mitad, Liga mantuvo la presión. A los 58 minutos, un remate de Ricardo Adé fue bloqueado con la mano por Marlon Freitas, y el árbitro Facundo Tello señaló penal. Lisandro Alzugaray ejecutó a los 60 minutos, engañando a John con un disparo al medio, colocando el 2-0 que dio ventaja en el global. A los 65 minutos, Villamil volvió a generar peligro, pero su definición se fue desviada.

Botafogo intentó reaccionar, pero la defensa alba, liderada por Gonzalo Valle, neutralizó los avances. Valle anticipó con un cabezazo fuera del área para despejar un ataque peligroso. A los 72 minutos, una contra de Liga con Medina fue frenada por Alexander Barboza, quien recibió tarjeta amarilla. Pese a la insistencia, el tercer gol no llegó, pero el 2-0 fue suficiente para asegurar el pase.

Liga de Quito terminó el partido con 10 jugadores en cancha, tras la expulsión de Richard Mina a los 83′.

Próximo desafío: Sao Paulo en cuartos

Liga de Quito enfrentará en los cuartos de final a Sao Paulo, que eliminó a Atlético Nacional de Billy Arce por 4-3 en penales tras un empate 1-1 en el global. El equipo brasileño, liderado por Robert Arboleda, avanzó tras un gol de André Silva y una tanda de penales definida en el estadio Morumbí. La serie promete ser un duelo intenso, con Liga buscando repetir su título de 2008 y Sao Paulo aspirando a su cuarta corona continental.

Liga de Quito, único representante ecuatoriano, mantiene viva la ilusión de la Gloria Eterna en un torneo que culminará el 29 de noviembre en Lima. La victoria ante Botafogo refuerza la jerarquía de los albos en la altura de Quito, donde su hinchada llenó el estadio.

Perspectivas y datos clave

El partido mostró la solidez defensiva de Liga, con Ricardo Adé y Gonzalo Valle como figuras destacadas, y la efectividad en ataque liderada por Villamil y Alzugaray. Botafogo, dirigido por Davide Ancelotti, no pudo replicar su intensidad de la ida. La serie cerrada refleja el nivel competitivo de ambos equipos, pero la localía y el apoyo de la afición fueron determinantes para los ecuatorianos.