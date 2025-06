Liga de Quito enfrentará a Botafogo en octavos de final de la Copa Libertadores 2025

Liga de Quito enfrentará a Botafogo en los octavos de final de la Copa Libertadores 2025, según el sorteo realizado este lunes 2 de junio en Luque, Paraguay, por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), definiendo el camino hacia la final del torneo continental.

Un sorteo que marca el rumbo

El sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025, realizado este lunes en la sede de Conmebol en Luque, Paraguay, emparejó a Liga de Quito con Botafogo, vigente campeón de la edición 2024. La fase de grupos culminó el 29 de mayo, dejando a 16 equipos clasificados para esta etapa. Los partidos de ida se disputarán entre el 12 y 14 de agosto, mientras que los de vuelta están programados para el 19 al 21 de agosto.

Liga de Quito, líder del Grupo C

Liga de Quito aseguró su pase a octavos tras liderar el Grupo C con 11 puntos, destacando su victoria por 3-0 ante Central Córdoba en la última fecha. Los albos, dirigidos por el técnico Patricio Hurtado, visitarán a Botafogo en Río de Janeiro para el partido de ida y definirán la serie como locales en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito. Este escenario les otorga ventaja, ya que los equipos mejor posicionados en la fase de grupos cierran como locales.

Botafogo, un rival de peso

Botafogo, segundo en el Grupo A con 12 puntos, llega como un contendiente sólido tras proclamarse campeón de la Copa Libertadores 2024 al vencer por 3-1 a Atlético Mineiro. El equipo brasileño, liderado por Igor Jesús, quien marcó el gol decisivo en la última jornada ante Universidad de Chile, buscará revalidar su título. Sin embargo, enfrentará a un Liga de Quito que mostró solidez defensiva y capacidad ofensiva en la fase de grupos.

Camino hacia los cuartos de final

El ganador del cruce entre Liga de Quito y Botafogo avanzará a los cuartos de final, donde se enfrentará al vencedor de la llave entre Sao Paulo y Atlético Nacional. Este último duelo también promete intensidad, con el defensor ecuatoriano Robert Arboleda liderando la zaga de Sao Paulo y el extremo Billy Arce como figura clave en Atlético Nacional.

Otros cruces de octavos en Libertadores

El sorteo también definió otros enfrentamientos destacados: Universitario (Jairo Vélez y José Carabalí) vs. Palmeiras, Libertad vs. River Plate, Fortaleza vs. Vélez Sársfield, Peñarol vs. Racing, Cerro Porteño vs. Estudiantes y Flamengo (Gonzalo Plata) vs. Internacional (Enner Valencia). Estos partidos, al igual que el de Liga de Quito, se jugarán en formato de ida y vuelta, sin considerar el gol de visitante como criterio de desempate, según las reglas de Conmebol para la edición 2025.

La final está programada para el 29 de noviembre en Lima, Perú. El campeón clasificará a la Copa Intercontinental 2025, la Copa Mundial de Clubes 2029 y la Recopa Sudamericana 2026.

Liga y Botafogo, un duelo con historia

Liga de Quito y Botafogo se han enfrentado previamente en competiciones Conmebol, con un saldo de cuatro encuentros. Los albos buscarán aprovechar su condición de local en la vuelta para avanzar, mientras que Botafogo confía en su experiencia reciente como campeón.

Con el sorteo definido, los hinchas de Liga de Quito y Botafogo ya preparan el ambiente para los duelos de agosto. La ciudad de Quito espera un lleno total en el Rodrigo Paz Delgado, mientras que en Río de Janeiro los aficionados del Glorioso confían en un arranque fuerte en casa.