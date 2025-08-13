Liga de Quito enfrenta a Botafogo en octavos de final de la Copa Libertadores 2025

Liga de Quito se medirá contra Botafogo este jueves 14 de agosto de 2025 en el estadio Nilton Santos, Río de Janeiro, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, con el técnico Tiago Nunes implementando dos modificaciones en la alineación tras la derrota en LigaPro. El duelo se dará a las 17h00 en el estadio Nilton Santos.

Tiago Nunes y su conocimiento del rival

Tiago Nunes, quien dirigió a Botafogo entre noviembre de 2023 y febrero de 2024, conoce bien al equipo carioca, ahora liderado por Davide Ancelotti. La experiencia de Nunes será clave para plantear un partido estratégico frente a un Botafogo reforzado. En la fase de grupos, Liga de Quito lideró el Grupo C con 11 puntos, superando a Flamengo por diferencia de goles, mientras que Botafogo clasificó como segundo del Grupo A con 12 puntos, según datos de la CONMEBOL.

Alineación definida para el duelo en Brasil

Tras la derrota por 1-0 ante Aucas en la LigaPro, Nunes ajustó su alineación con dos cambios. Richard Mina reemplazará a Kevin Minda en la defensa, formando una línea de tres junto a Ricardo Adé y Leonel Quiñónez, mientras que Lisandro Alzugaray ingresará en lugar de Lautaro Pastrán en la zona ofensiva.

La posible formación de Liga de Quito incluye a Gonzalo Valle en el arco; Ricardo Adé, Richard Mina, Leonel Quiñónez en defensa; Daniel de la Cruz, Fernando Cornejo, Gabriel Villamil, Carlos Gruezo, Bryan Ramírez en el mediocampo; y Lisandro Alzugaray junto a Jeison Medina en el ataque. El objetivo es obtener un resultado positivo como visitante para definir la serie en el estadio Rodrigo Paz Delgado el 21 de agosto.

Botafogo, un rival reforzado

Botafogo, vigente campeón de la Copa Libertadores 2024, fortaleció su plantilla con cinco incorporaciones para esta fase. Danilo, volante brasileño procedente del Nottingham Forest; Álvaro Montoro, enganche argentino de Vélez Sarsfield; Arthur Cabral, delantero del Benfica; Neto, arquero del Arsenal; y Joaquín Correa, delantero argentino ex Inter de Milán.

La posible alineación de Botafogo incluye a Léo Linck; Vitinho, Fernando Marçal, David Ricardo, Alex Telles; Newton, Danilo, Artur, Jefferson Savarino, Joaquín Correa; y Arthur Cabral.

Historial reciente entre ambos equipos

Liga de Quito y Botafogo se enfrentaron en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024, con un triunfo por 1-0 para los ecuatorianos en Quito y una victoria por 2-1 para los brasileños en Río de Janeiro. Además, en la Copa Sudamericana 2023, ambos empataron sin goles en dos ocasiones. Este historial equilibrado anticipa un duelo competitivo en los octavos de final.

Arbitraje y transmisión del partido

El encuentro será dirigido por el árbitro colombiano Wilmar Alexander Roldán Pérez, acompañado por los asistentes John Alexander León Sánchez y Sebastian Vela Rodríguez, con Diego Ulloa Angulo como cuarto árbitro. El VAR estará a cargo de David Nicolás Rodríguez Melo, asistido por Keiner José Jiménez Salas, según la CONMEBOL.

Copa Libertadores 2025

La Copa Libertadores 2025, en su 66ª edición, reúne a los mejores clubes de Sudamérica, con Liga de Quito como el único representante ecuatoriano en los octavos de final. Los partidos de ida se disputan entre el 12 y 14 de agosto, y los de vuelta entre el 19 y 21 de agosto, según el calendario de la CONMEBOL. El ganador de esta llave avanzará a los cuartos de final, enfrentando al vencedor de Universitario vs. Palmeiras.