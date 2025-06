Liga de Quito cae por 2-1 ante Orense en el estadio 9 de Mayo

Liga de Quito cayó 2-1 ante Orense en un partido disputado este sábado 28 de junio de 2025, en el estadio 9 de Mayo de Machala, por la fecha 18 de la LigaPro Serie A.

El encuentro, que enfrentó a dos equipos en la parte alta de la tabla, mostró un juego competitivo marcado por goles, penales y decisiones arbitrales clave.

Inicio con ventaja para Orense

El partido comenzó con intensidad y, al minuto 39, Orense abrió el marcador. Tras una falta dentro del área cometida por Gian Franco Allala, Ángel Mena anotó el primer gol para los locales tras el cobro de un penal.

En el segundo tiempo, al minuto 56, Orense anotó un gol que fue anulado. Agustín Herrera marcó, pero el árbitro lo invalidó por un milimétrico fuera de juego tras revisión. Cinco minutos después, entre los minutos 64, Liga de Quito vio anulados dos tantos por la misma razón, lo que mantuvo el marcador 1-0 a favor de los locales. Estas decisiones arbitrales generaron momentos de tensión en el partido.

Al minuto 68, Liga de Quito igualó el marcador. Lisandro Alzugaray aprovechó un pase dentro del área para anotar el 1-1, revitalizando las esperanzas de los visitantes. El equipo capitalino, campeón defensor de la LigaPro, mostró su capacidad ofensiva, pero no logró mantener la paridad por mucho tiempo, según reportes del encuentro.

El gol de la victoria

La remontada de Orense llegó al minuto 73, cuando Bruno Caicedo marcó de cabeza el 2-1 definitivo tras un centro preciso. Este gol selló la victoria para los machaleños, que sumaron tres puntos clave en la fecha 18.

El partido finalizó con el marcador 2-1, dejando a Liga de Quito con su primera derrota bajo el mando de Tiago Nunes en el torneo.

Orense, con esta victoria, sumó 30 puntos y es quinto en la tabla de posiciones. Mientras que Liga, con el mismo número de puntos, es cuarto. El gol diferencia le da ventaja.

El triunfo de Orense marcó la jornada

El duelo entre Orense y Liga de Quito cerró este sábado de fútbol, sorprendiendo a los hinchas ‘albos’. Más temprano, Barcelona SC empató 3-3 con Libertad, mientras que Delfín se quedó con el ‘clásico manabita’ tras vencer a Manta FC.

La fecha continúa mañana, con los cotejos Técnico Universitario vs. El Nacional (13h), Universidad Católica vs. Independiente del Valle (15h30) y Macará vs. Emelec (18h00). Mientras que el lunes se cierra con Vinotinto vs. Aucas, a las 19h00.

En la siguiente fecha, Orense deberá enfrentar a Técnico como visitante, y Liga de Quito a Delfín, también de visita.