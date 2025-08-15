COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Deportes
Fútbol

Liga de Quito cae 1-0 ante Botafogo en la ida de octavos de la Copa Libertadores

Liga de Quito perdió 1-0 ante Botafogo en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025, con gol de Artur en Río.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Liga de Quito cae 1-0 ante Botafogo en la ida de octavos de la Copa Libertadores
Liga de Quito no pudo con Botafogo en Brasil.
Liga de Quito cae 1-0 ante Botafogo en la ida de octavos de la Copa Libertadores
Liga de Quito no pudo con Botafogo en Brasil.

Julio Moreira

Redacción ED.

Julio Moreira

Redacción ED.

Nació en Portoviejo- Manabí, el 4 de julio de 1984. Licenciado en Comunicación Social, Mención ... Ver más

[email protected]

Liga de Quito cayó 1-0 ante Botafogo este jueves 14 de agosto de 2025 en el Estadio Nilton Santos, Río de Janeiro, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025, con un gol tempranero de Artur que definió el partido.

El encuentro, arbitrado por el colombiano Wilmar Roldán Pérez, tuvo la presencia de Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil, quien observó el debut de su hijo Davide Ancelotti como técnico de Botafogo. La revancha se jugará el 21 de agosto en Quito.

Gol tempranero de Botafogo

El partido comenzó con un gol relámpago del actual campeón de la Copa Libertadores. A los 13 segundos, Artur aprovechó un descuido defensivo de Liga de Quito y superó al arquero Gonzalo Valle con un remate de zurda, poniendo el 1-0. Liga intentó reaccionar al minuto 12, cuando Fernando Cornejo disparó desde fuera del área, pero el arquero John evitó el empate con una atajada sobre el travesaño. A los 20 minutos, los albos comenzaron a equilibrar el juego, aunque sin claridad en el ataque.

Oportunidades perdidas de Liga

A los 27 minutos, Liga desperdició un contragolpe por una mala decisión de Lisandro Alzugaray, quien no conectó con Bryan Ramírez. Al cierre del primer tiempo, en el minuto 45+1, Gabriel Villamil estuvo cerca de empatar tras un error del arquero John, pero Vitinho despejó en la línea. 

Momentos clave del segundo tiempo

En el segundo tiempo, al minuto 50, Liga manejó el balón en campo rival, pero careció de precisión en el último pase. Los ‘albos’ tuvieron otra oportunidad clara al minuto 69, cuando Jeison Medina cabeceó cerca del poste tras un centro de Ramírez.

Un cruce providencial de Ricardo Adé al minuto 74 evitó el segundo gol del Fogão. Botafogo respondió al minuto 86 con una jugada de Joaquín Correa, quien no alcanzó a conectar bajo el arco. Dos minutos después, Valle evitó con una gran salvada, un remate de volea de Correa. 

Pese a los esfuerzos finales de Liga, el marcador no cambió, dejando la serie abierta para la vuelta.

Próximo partido en Libertadores

El duelo de vuelta se disputará el 21 de agosto a las 17h00 (hora de Ecuador) en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, Quito. Liga de Quito, apoyado por su afición y la altura, buscará remontar el 1-0 para avanzar a los cuartos de final, donde enfrentará al ganador de Universitario vs. Palmeiras.

Ambos equipos tienen un historial reciente equilibrado: en la Copa Libertadores 2024, Liga ganó 1-0 en Quito y perdió 2-1 en Río; en la Copa Sudamericana 2023, empataron sin goles en ambos partidos. En la actual edición de la Libertadores Botafogo tomó ventaja, pero Liga intentará aprovechar la altura de Quito para poder tomarse la revancha.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Referéndum Ecuador 2025: esta es la pregunta y el anexo sobre el juicio político a los jueces de la Corte Constitucional

Referéndum Ecuador 2025: esta es la pregunta y el anexo sobre la reducción de asambleístas

El Ministro Reimberg lanza nuevo cuestionamiento a la Corte Constitucional

Estas son las 10 especialidades médicas con mayor cantidad de profesionales en el sistema de salud público de Ecuador

Plan de ahorros dentales: una alternativa para migrantes sin seguro en Estados Unidos

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Referéndum Ecuador 2025: esta es la pregunta y el anexo sobre el juicio político a los jueces de la Corte Constitucional

Referéndum Ecuador 2025: esta es la pregunta y el anexo sobre la reducción de asambleístas

El Ministro Reimberg lanza nuevo cuestionamiento a la Corte Constitucional

Estas son las 10 especialidades médicas con mayor cantidad de profesionales en el sistema de salud público de Ecuador

Plan de ahorros dentales: una alternativa para migrantes sin seguro en Estados Unidos

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Referéndum Ecuador 2025: esta es la pregunta y el anexo sobre el juicio político a los jueces de la Corte Constitucional

Referéndum Ecuador 2025: esta es la pregunta y el anexo sobre la reducción de asambleístas

El Ministro Reimberg lanza nuevo cuestionamiento a la Corte Constitucional

Estas son las 10 especialidades médicas con mayor cantidad de profesionales en el sistema de salud público de Ecuador

Plan de ahorros dentales: una alternativa para migrantes sin seguro en Estados Unidos

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO