Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 1 mes
Deportes
Fútbol

Liga de Portoviejo y Juventud Italiana se enfrentan este sábado en semifinal de ida

Liga de Portoviejo y Juventud Italiana disputarán este sábado la semifinal de ida del Campeonato Provincial de Ascenso 2025, en un duelo clave por el ascenso.
Brayan Angulo, en Liga de Portoviejo y Ayrton Cisnero en Juventud Italiana serían titulares este sábado.
Brayan Angulo, en Liga de Portoviejo y Ayrton Cisnero en Juventud Italiana serían titulares este sábado.

Este sábado 19h30, Liga de Portoviejo se enfrentará a Juventud Italiana en el estadio Reales Tamarindos, Portoviejo, en la semifinal de ida del Campeonato Provincial de Ascenso 2025.

Este partido, programado para el 9 de agosto de 2025 en el estadio Reales Tamarindos, es el primero de una serie de ida y vuelta que definirá a los finalistas del torneo. Ambos equipos llegan con planteles competitivos y antecedentes que prometen un duelo intenso.

En abril de 2025, Liga de Portoviejo y Juventud Italiana se midieron en un amistoso en el complejo Elegolé, donde los mantenses se impusieron por 3-1. Sin embargo, el contexto competitivo de esta semifinal cambia las expectativas, ya que ambos clubes han demostrado solidez en la fase previa del torneo. Liga de Portoviejo, dirigido por el paraguayo Raúl Duarte, avanzó a semifinales tras vencer a Politécnico con un global de 5-1, mientras que Juventud Italiana, bajo la conducción de Daniel Gavilánez, superó a Grecia con un global de 4-1.

Alineaciones y bajas confirmadas

Para este encuentro, Liga de Portoviejo contará con el regreso de Jackson Landazurí, Jackson González y Jairon Bonett, quienes cumplieron sus suspensiones. Sin embargo, el equipo no podrá contar con Marcos Cangá ni Jhojan Riascos, quienes siguen en recuperación por lesiones.

La posible alineación de Raúl Duarte incluye a Manuel Mendoza en el arco; Pedro Pablo Perlaza, Efrén Proaño, Pablo Cifuentes y José Hernández en la defensa; Jackson González y Luis Toala como volantes de contención; Jackson Landázuri y Osman Pico en los extremos; y Brayan ‘Cuco’ Angulo junto a César Espínola en la delantera.

Por su parte, Juventud Italiana presentará un once competitivo liderado por Jean Carlos Macías en la portería; Michel Montiel, Ronald Peñafiel, Ayrton Cisneros y Jorge Ruperti en la defensa; Tito Chacón, Javier Delgado, Randol Solórzano y Adrián Guerrero en el mediocampo; y Maicol Valencia junto a Jostin Valencia en el ataque. Los mantenses confían en la efectividad de Justin Valencia, quien marcó un doblete en los cuartos de final ante Grecia.

Detalles del partido y entradas

El estadio Reales Tamarindos abrirá sus puertas para recibir a los hinchas de ambos equipos. Las entradas tienen precios de $3 (General), $5 (Tribuna), $6 (Palco Norte y Sur) y $7 (Palco VIP). La Asociación de Fútbol No Amateur de Manabí (AFNAM) aún no ha confirmado las fechas y horarios del partido de vuelta, pero se espera que se dispute la próxima semana.

La otra semifinal: 11 de Mayo vs. Exapromo Costa

En el mismo escenario, a las 14h30, se jugará la otra semifinal de ida entre 11 de Mayo y Exapromo Costa. El equipo dirigido por Edison Méndez cuenta con jugadores destacados como César Batalla, Washington Vera, Edwin Méndez, Jefferson Troya y Jhon Santacruz. Por su parte, Exapromo Costa, bajo la dirección de David ‘El Cholo’ Bravo, alinea a Giovanny Nazareno, Jonathan Saltos, Dani Villugua y Beder Valencia. Este encuentro también promete ser disputado, ya que ambos clubes buscan un lugar en la final provincial.

Expectativas para el duelo

Ambos equipos llegan con trayectorias destacadas. Liga de Portoviejo, conocida como “La Capira”, busca aprovechar su localía y el apoyo de su hinchada para tomar ventaja en la serie. Juventud Italiana, con una campaña sólida liderada por Jostin Valencia, intentará sorprender en el Reales Tamarindos. Este sábado, el estadio será el escenario de un choque decisivo en la lucha por el ascenso.

