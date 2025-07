Liga de Portoviejo venció por 2-0 a Jipijapa FC y clasificó a la tercera fase del Ascenso Manabí

Liga de Portoviejo se impuso por 2-1 a Jipijapa FC en un vibrante encuentro correspondiente a la quinta fecha de la segunda etapa del Torneo Provincial de Ascenso. El cotejo se disputó desde las 19h30 en el estadio Reales Tamarindos, en la capital manabita.

Los goles de Liga de Portoviejo

El equipo de la “Sultana del Café” mostró desde el inicio una propuesta ofensiva, liderada por Danny Basilio, quien se convirtió en la pesadilla de la defensa universitaria. Basilio estuvo cerca de abrir el marcador en dos ocasiones, pero el palo impidió que sus remates terminaran en gol, manteniendo en vilo al arquero Manuel Mendoza.

A pesar del dominio de Jipijapa en varios tramos del primer tiempo, Liga de Portoviejo aprovechó un letal contragolpe en el minuto 45 para ponerse en ventaja. Jhojan Burgos envió un preciso centro al área, donde el delantero Jorge Luis Cuesta conectó un potente cabezazo que venció la resistencia del guardameta de Jipijapa, James Quiñónez.

Ya en el segundo tiempo, al minuto 63, Jackson González puso el segundo tanto para la ‘U’, irrumpiendo con una jugada desde fuera del área. Este segundo gol fue recibido con euforia por los hinchas del cuadro portovejense que se citaron en el estadio.

Liga de Portoviejo ya está en la tercera fase

Este valioso triunfo clasifica a Liga de Portoviejo a la siguiente etapa del Torneo Provincial de Ascenso. La ‘U’ ahora suma 10 puntos y es segundo en la tabla del Grupo A, que lidera Liga Deportiva Universitaria de El Carmen con 11 unidades.

Cabe destacar que New Porto y Jipijapa FC presentaron reclamos ante la Asociación de Fútbol de Manabí (AFM), alegando que LDU El Carmen no estaba al día con pagos al IESS durante sus enfrentamientos, lo que podría significarle la pérdida de puntos. La Comisión Disciplinaria de la AFM aún no ha emitido una resolución.

Clasificados en el Grupo B

Juventud Italiana certificó su pase a la tercera fase tras vencer 4-1 a Exapromo Costa en el Estadio Jocay de Manta.

Con este resultado, Juventud Italiana sumó 11 puntos y una diferencia de goles de +8, liderando el Grupo B. Exapromo Costa, con 8 puntos, mantiene opciones de clasificar como uno de los mejores terceros.

En el mismo grupo, Grecia derrotó 2-1 a La Paz en el Estadio Homero Andrade de Chone. Grecia, con 7 puntos y -1 en diferencia, aún puede clasificar.

En la última fecha, La Paz enfrentará a Juventud Italiana y Exapromo Costa a Grecia.

Avances en el Grupo C

En el Grupo C, 11 de Mayo aseguró su clasificación tras golear 3-1 a Magaly Masson en el Estadio Reales Tamarindos de Portoviejo.

11 de Mayo, dirigido por Edison Méndez, acumuló 11 puntos con una diferencia de +7, mientras que Magaly Masson quedó eliminado con 1 punto y -9 en diferencia.

Por su parte, Politécnico de Calceta, bajo la dirección de Alfonso Obregón, empató 2-2 con Atlético Manabí en el Estadio Heráclides ‘Ñaña’ Marín de Bahía de Caráquez, asegurando su pase con 9 puntos. Atlético Manabí, entrenado por Miguel Parrales, sumó 4 puntos y está eliminado.

El próximo partido de Liga de Portoviejo

En la última fecha, New Porto, ya eliminado, enfrentará a Liga de Portoviejo, y Jipijapa FC jugará contra Liga de El Carmen. (13).